北美最大的亚洲商品购物平台亚米 Yami，今日宣布获得 5000 万美元 B 轮融资，本次融资由 Altos Ventures 和 Balsam Bay Partners 领投，J.P. Morgan 和 A 轮投资人 GGV 纪源资本跟投。此次融资将用于提升配送时效性、丰富品类多样性、升级供应链和技术平台，从不同维度提升亚米客户体验。

亚米一直专注于亚洲品牌出海，网站于 2013 年 3 月上线，主营最具特色的亚洲商品，商品种类涵盖食品、美妆、健康养生以及家居等品类，并且与很多品牌建立了深度合作关系，包括元气森林、北鼎、九阳、资生堂、Dr. Jart、CJ Food、三养、卡乐比、乐天等。

亚米网创始人兼 CEO 周游表示，曾经在美国中西部留学苦于无处购买老干妈的经历，让他切身体会到海外华人真正需要什么。在过去三十年间，美国亚裔的数量增长了 3 倍。亚米的目标是让美国亚裔客户在本地就能感受到家一样的生活品质，享受最潮流的亚洲品牌和商品。最新一轮的融资将助力亚米打造完整全方位的 “亚米亚洲品牌” 生态圈。

GGV 纪源资本管理合伙人兼亚米董事会成员童士豪（Hans Tung）表示：“亚米客户的忠诚度令人感到惊喜，亚洲用户通过亚米寻找家乡的味道，而非亚裔则通过亚米探索亚洲文化，我们很期待亚米继续发展，传播亚洲文化，输出亚洲品牌价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。