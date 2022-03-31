创新型工业 AI-PaaS 平台提供商远舢智能已于近日完成 2 亿元 B 轮融资，由赛富投资基金领投，上海国资委旗下上实国际创投和鼎和高达跟投，同时老股东东方富海、六脉资本持续加码，元一资本为本轮独家融资顾问。

远舢核心产品 AI-PaaS（工业低代码平台），是国内首创落地，面向工业智能领域，AI 驱动的工业 PaaS 平台。

远舢 AI-PaaS 平台颠覆了传统的 IT 消费模式，平台基于对模型的大量沉淀和积累，构建行业模型库，以低代码的方式快速构建及孵化了大量应用场景，构建出 “智能工厂” 所需的全栈智能应用和智能装备产品，赋能头部产业客户实现 AI 技术在生产核心场景的快速落地，并可灵活适配业务变化。AI-PaaS 平台助力用户快速提升创新力和数智化水平，满足头部产业客户数智化转型的核心诉求。

平台具备两类核心优势能力，一是面向工业领域高速、高精度、小样本的视觉检测技术落地能力，二是面向工业场景下，海量时序数据在线、高并发的管道式处理与数据推理应用能力。同时基于远舢 AI-PaaS 丰富的 AI 模型库和支持跨行业应用快速组装的低代码能力，提供智能工厂全栈服务。

目前，远舢智能已服务烟草、造纸、装备、家居、快消、农业、传媒等领域企业。

远舢智能创始人、CEO 李晓波表示：2021 年是远舢加速发展的重要一年，面对产业互联、数字基建、自主可控叠加的历史机遇。公司持续根植产业，基于 AI-PaaS 平台孵化出多项 AI 产品和解决方案，不断推动产业智能化落地，与众多国民经济产业、行业领袖企业形成战略联盟，打造多项行业首创，填补多项工业智造空白，助力中国民族工业的持续崛起。通过本次融资。远山将持续在自主研发和产业布局方面加大投入，持续夯实公司作为工业智造先锋的领先优势。公司将坚定 “国产化产业智能技术发展” 的奋斗理念，以远舢 AI-Paas 平台为传统行业注入创新动能，让更多企业享有数字 AI 的力量。

赛富投资基金创始管理合伙人阎焱及负责科技领域投资的合伙人蒋驰华表示：智能制造已经成为新一轮科技革命和产业变革的交汇点，正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构，成为各国推动产业变革发展的主要抓手。当前中国新一代信息技术与先进制造技术深度融合，制造业网络化、数字化、智能化发展持续提速，走出新的增长曲线。远舢智能深耕工业制造领域，聚焦产业智能化技术落地，以质量、工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、自主可控的新一代智能工厂体系，推动制造业客户运用远舢 AI-PaaS 平台快速构建智能工厂，高效推动数智转型。我们看好以李晓波为核心的远舢团队在工业智能化领域的深厚沉淀，以及公司团队从垂直行业切入，在深入了解客户需求后打造极致产品的能力和极强的交付能力。未来赛富将利用丰富的产业资源，为远舢持续提供增值服务，助力公司 B 轮融资后实现更快速的发展，我们期待远舢智能未来能成为工业智能化领域的独角兽。

上实国际创投总经理张曙东表示：远舢智能作为国内领先的工业智能化平台企业，以 AI-PaaS 平台为核心，持续孵化出多项工业 AI 智能应用和智能装备产品，为企业的转型升级持续赋能，公司产品通过低代码、模块化交付，极大提升了客户构建智能工厂的效率，为客户创造可量化的价值，凭借先进的 AI 技术、丰富的智能工厂产品体系、成功的落地经验，远舢 AI-PaaS 平台在众多国民经济行业的快速复制，彰显了 AI-PaaS 强大的产业适配性，我们看好远舢智能卓越的产品创新和扎实的落地能力，未来上实集团及其产业合作伙伴将持续助力公司高速发展，期待远舢智能未来能成为中国工业 AI 第一品牌。

鼎和高达管理合伙人王莹表示：智能制造是中国工业发展的大方向、大趋势，在工业自动化基础之上进一步实现工业智能化是中国工业互联网的历史使命和任务，是驱动中国制造业从劳动密集型向技术密集型转变的新力量。我们欣喜地看到远舢智能作为中国工业智能化的领先平台，以极强的 AI 技术能力和通用的 AI-PaaS 平台，结合对于工业场景的深入理解，持续推出切中多个工业领域客户痛点的智能化应用和智能装备，得到客户的充分认可和积极评价。我们看好远舢团队在现有基础上将创新技术向更多行业和客户输出，通过对于产品的不断打磨和客户服务的持续深入，成为中国工业智能领域的领导者。未来鼎和高达及其合作伙伴将为远舢持续提供增值服务，助力公司实现更高速发展。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。