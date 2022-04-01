随着阿里巴巴国际站 “三月新贸节” 的收尾，国际站商家在新贸节期间成交的订单，也到了陆续发货履约的关键阶段。由于三月份全国疫情反弹，造成不少商家面临发货难问题。

阿里国际站出于对商家利益的保护需要，及时调整了今年新贸节的活动履约规则，做出支持延长履约期的规则调整，期望能帮助商家更好的应对当前疫情带来的影响。

通过对商家实际情况的了解，阿里国际站决定将新贸节期间的履约延长一个月时效。具体来说，是针对已锁优惠订单发货时间，做出延长一个月的调整。

三月新贸节原先履约规则要求，锁定优惠的订单，需要在 6 月 30 日 23:59:59（美西时间）之前，通过阿里巴巴一达通代理出口订单，办理完毕通关之后，可以享受优惠。而在此时效前未完成发货的订单，无法享受优惠，且不再补偿优惠权益。调整之后的新规则，锁定优惠的订单延至 7 月 31 日 23:59:59（美西时间）。

2021 年 12 月 15 日，阿里国际站推出过保护商家利益的 “无忧退” 服务。这个服务在新贸节期间，依然具备优惠效应。只要成功开通无忧退货保障的前 10000 个商家，新贸节期间可以享受积分赠送活动，积分可用于抵扣阿里国际站服务费。

针对以上新贸节的 “无忧退” 优惠规则，阿里国际站也做了同样延长时效的调整：支持 “无忧退” 订单最迟发货时间延长一个月。即原来需要在 6 月 30 日 23:59:59（美西时间）前完成发货，就可享受赠送积分活动的无忧退订单，平台延至 7 月 31 日 23:59:59（美西时间）。

阿里国际站从商家实际利益考虑，推出的以上两项商家保障措施，可以带给比较实际的利益保障。通过平台对规则产生的商家保护来看，一个卖家在新贸节成交了一笔 10 万美元的订单，原计划在 6 月 25 日完成通关发货，疫情影响的物流拥堵，导致 7 月 15 日才完成发货。根据原有服务费减免规则，商家需要按照订单金额 2%（100 美元封顶）的比例，足额缴纳 100 美元的服务费。

现在，阿里国际站重新调整后的新规则，即最迟发货日期延长到 7 月 31 日，这个商家的发货，依然符合新贸节减免规则，享受减免 50 美元的 5 折优惠。

进入三月以来，全国多地疫情出现反弹情况，而且集中在上海、深圳等大城市地区。由于三月正值阿里巴巴国际站的 “三月新贸节” 期间，深圳大区又是阿里国际站重点区域，集合了较多的出海商家及跨境出海的供应链服务网络。上述平台保障措施的推出，也是针对行业实际情况，所做的必要调整。