领先的电动汽车充电网络商 ChargePoint 和 Gatik 宣布建立战略合作伙伴关系，为自动驾驶汽车开发电动生态系统，旨在最大限度地提高 ChargePoint 和 Gatik 客户的可持续性、运营效率和经济性。通过合作伙伴关系，基础设施和综合服务将在帮助 B2B 短途物流行业脱碳方面发挥重要作用，并将提供简单无缝的解决方案，帮助 Gatik 和 ChargePoint 的客户实现其企业可持续发展目标。

在 Gatik 的自动电动车队中运输货物的客户将获得 ChargePoint 在场地设计、互操作性验证和降低投资成本方面的专业知识。Gatik 还可以访问强大的充电网络和车队专用软件，该软件为每个客户的运营提供可配置的远程信息处理智能，以及模块化充电硬件，通过减少所需的电力容量来最大限度地降低前期成本。这种针对中间一英里的战略性电气生态系统合作将在电气化物流领域发挥关键作用。

在 ChargePoint 可扩展且可靠的充电技术的支持下，Gatik 于 2021 年与沃尔玛合作推出了首款自动驾驶电动货车，这是一种开创性的解决方案，可提供超高效的货物运输、显著减排以及有效节省燃料和动力系统维护成本。随着零售、电子商务和物流行业希望减少碳足迹，全国零售和电子商务巨头对 Gatik 产品的需求飙升，导致 ChargePoint 在 Gatik 的车辆仓库和客户位置的基础设施在现有和新兴市场奇缺，需要满足需求。

随着消费者对实时获取商品的期望比最有信心的预测增长得更快，道路上增加了大量货运车辆。这使得可持续发展成为物流行业领导者应对的集体挑战和集体责任。Gatik 与 ChargePoint 的合作确保客户能够使用 Gatik 的 3-6 级自动驾驶电动车队和 ChargePoint 的充电基础设施和综合服务，以支持更清洁、更高效和可持续的物流行业。而全球的物流电气化进程也将收益。