对于电动车行业来说，除了层出不穷的车型之外，围绕电动车充电服务的充电站，也开启了新的变革之路。现在，已经出现了一些未来充电站的新设计愿景，以符合现有的汽车客户向电动汽车过渡的期望。其中，多种充电站模式打破了常规的业态，甚至传统的燃油服务商也加入进来，我们一起来看下国内和海外的一些经典案例。

比亚迪和传统燃油生态的壳牌合作充电站

按照我们一贯的理解，壳牌似乎是传统燃油生态系统的企业，一直和电挂不上什么关系。但是现在这个局面被打破，他们与比亚迪签署全球战略合作协议，共同推进能源转型，携手提升比亚迪纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）用户的充电体验。壳牌和比亚迪还计划共同成立合资公司，在中国发展电动汽车充电网络。

壳牌与比亚迪将在欧洲地区建立出行服务提供商（MSP）的合作伙伴关系，壳牌未来将为比亚迪的个人和商业客户提供会员服务，覆盖其充电漫游网络上超过 27 万 5 千个充电终端。壳牌和比亚迪还将共同为比亚迪在欧洲的客户开发车队解决方案和专属充电服务。双方将寻求机会，为全球各地的客户提供综合家庭能源解决方案，比如动态电价调度、光伏集成、家用储能设备和车网互动（V2G）充电等解决方案。双方有意向在欧洲主要市场共建壳牌-比亚迪电动汽车服务中心，为客户提供更多提升用户体验而共同开发的流畅的充电和数字服务。

边喝咖啡边充电，沃尔沃和星巴克合作

沃尔沃和星巴克正在合作，在美国咖啡的门店创建第一个电动汽车充电网络。由 ChargePoint 提供支持的快速充电网络将包括多达 60 个沃尔沃品牌充电器，分布在多达 15 个星巴克门店。在计划于今年夏天开始的项目的第一阶段，充电器将沿着从丹佛到西雅图星巴克总部的 1,350 英里路线安装。

这个想法很简单但很聪明。如果您开电动汽车旅行，您可以在快速充电站约 40 分钟内完成 20% 到 80% 的充电。在星巴克门店的新 DC 站的情况下，当汽车充电时，您可以放松并享用您最喜爱的星巴克饮料。沃尔沃计划大约每 100 英里就有一个充电站，这在大多数现代电动汽车的充电范围内。

如果您驾驶全电动沃尔沃，您将能够使用集成到车辆信息娱乐系统中的 ChargePoint 应用程序，在参与计划的星巴克地点找到下一个可用的充电站。这个将开启新的充电站休闲模式。

奥迪全新业态的模块化充电站包含休息室和太阳能屋顶

奥迪已经开始计划创新措施，无论他们住在哪里，都可以让他们的车辆保持充电状态。这一新战略的一部分包括模块化集装箱立方体，这些立方体可以组合形成枢纽，可以轻松组装和拆卸到任何所需的占地面积。为了展示这项技术，奥迪正在开设一个充电中心试点项目，其中包括一个时髦的休息室和送餐服务。还有融入了自动售货机和移动汽车护理的多维度项目。

据奥迪称，在试运行期间，每天上午 10 点至晚上 7 点之间，将有一名员工 “满足用户的需求”。充电站和休息室可 24/7 全天候使用。此外，奥迪还提供电动自行车电池交换站、电动滑板车租赁服务、奥迪产品信息以及 Q4 e-tron 和 RS e-tron GT 试驾。奥迪用它来测试城市空间中灵活且面向高端的快速充电基础设施。由于奥迪的充电立方体具有 2.45 MWh 的临时存储容量，因此它们只需要 200 kW 的电源连接到随时可用的低压网络就能充电。还有来自屋顶的 30 kW 太阳能辅助，这种连接足以持续保持集线器的储能充满。

奥迪认为，在不达到充电中心储能系统容量限制的情况下，这种模式的充电站每天可以为大约 80 辆电动汽车充电。

Electrify America 带来全方位的未来充电站理念

Electrify America 通过引入 “未来充电站” 加强了对客户需求的关注并重新构想了电动汽车充电体验，该充电站可以添加设计和舒适元素，例如太阳能天篷和遮阳篷、客户等候区和其他以客户为中心的服务，这些都可以在选定的位置完成。

这种类型的站配备多达 20 个超快速直流充电器，该公司正在寻求增加许多服务选项，包括：客户休息室、电动汽车展示区、专用活动空间，站点顶部的太阳能檐篷，可保护客户免受阳光和恶劣天气的影响，现场附带安全摄像头和额外照明。位于特定购物地点的充电站可能会提供代客充电和路边送货选项。

Electrify America 目前正在为美国 100 个充电站的 400-500 个独立充电器添加太阳能遮阳篷。除了提供遮蔽阳光和天气因素外，太阳能遮阳篷捕获的能量将用于帮助为站点本身运营提供动力。 该公司已经在其位于加利福尼亚州贝克和圣克拉拉的旗舰充电站安装了太阳能雨棚。来自这些太阳能檐篷的太阳能也被输送到现场的电池储能系统，捕获的能量可以帮助为电动汽车充电。