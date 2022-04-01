由于客户的需求和兴趣反馈不错，GMC 将加快其全电动悍马皮卡和 SUV 的生产。迄今为止，该公司已收到超过 65,000 辆汽车的预订，大大超出预期。通用不仅收到了大量预订，而且 95% 的持有者正在将这些预订转化为订单。GMC 全球副总裁 Duncan Aldred 表示，这也高于预期。好消息是，这家汽车制造商在生产方面也领先于计划。

“生产实际上稍微比计划有所超越，我们现在正在采取措施以加快生产速度，因此我们可以比最初想象的更快地交付这些预订。” 奥尔德雷德告诉 CNBC。“我们看到势头正在增强。” 不幸的是，对于希望购买悍马 EV 皮卡的客户来说，即使 GMC 加快了生产时间，由于已经有大量订单，新订单仍需要到 2024 年才能完成交付。

尽管如此，Aldred 表示，除了客户首次获准预订外，3 月是预订的最佳月份。这可能与车辆价值上涨和高油价有关，这使得购买电动汽车在许多客户看来是个好的消费。

不过，为了提高产量，GMC 需要确保额外的材料供应，例如电池，因此其生产潜力仍然有限。尽管如此，它仍承诺今年和明年制造比原计划更多的车辆。通用汽车正处于向电动汽车的大规模过渡之中，不仅宣布了悍马电动汽车，还宣布了 Silverado、Blazer 和 Equinox 的电动版本。而现在，客户对悍马表现出的兴趣无疑会令高管们感到鼓舞。