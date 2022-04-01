根据国际数据公司（IDC）发布的全球 PC 显示器追踪报告，由于需求放缓，2021 年四季度全球 PC 显示器出货量同比下滑 5.2%；尽管下半年市场充满挑战，但 2021 年全年全球 PC 显示器出货量仍超出预期，同比增长了 5.0%，出货量达到 1.4 亿台，是 2018 年以来的最高水平。

IDC 全球 PC 显示器研究经理 Jay Chou 表示：“从 2018 年到 2021 年，全球显示器实现了持续快速增长，2021 年的高增长标志着这一增长周期的结束。无论是企业转向 Windows 10 而更新换代个人电脑和显示器，还是疫情导致的人们居家办公对显示器的需求都刺激了原本沉静的显示器行业。然而，我们现在看到市场日益饱和，新冠疫情和乌克兰危机带来的通胀压力将在 2022 年进一步加速冷却市场环境。IDC 预计，2022 年全球显示器出货量将会同比下滑 3.6%。”

根据 IDC 最新发布的《IDC 中国 PC 显示器追踪报告，2021 年第四季度》，中国 PC 显示器市场出货量 816 万台，同比下滑 2%。2021 年全年中国 PC 显示器市场出货 3231 万台，同比增长 9.7%，创十年来最高增幅。

中国市场，随着使用习惯的培养，移动办公、远程学习场景对显示器的需求长期存在，但是目前需求高峰期已过，市场增长动力不足；疫情下地方政府、教育部门对办公设备的采购明显萎缩，终端需求下降，中国 PC 显示器市场挑战加剧。IDC 预计，2022 年中国 PC 显示器出货量不足 3200 万，同比下滑 1.4%。

需求大幅释放后，2022 年中国显示器整体大盘下降的趋势下，细分市场增长机会主要存在于以下三个方面： 电竞显示器：2021 年中国电竞显示器出货 313 万台，同比增长仅 2.5%。增长低于预期主要有两方面的原因，一方面由于疫情防控，全国网咖需求低迷；另一方面显卡缺货、涨价，严重抑制 DIY 市场需求。随着显示器以及显卡成本的回落，在厂商以及各大平台的共同推动下，电竞人群范围扩大，对电竞显示器的需求保持增长趋势，预计 2022 年电竞显示器出货规模在 393 万台，同比增长 25.7%。 曲面显示器：继上游供应链调整后，曲面显示器的供应一直未能得到很好的改善，同时显卡缺货抑制曲面电竞的需求。2021 年中国曲面显示器出货 220 万台，同比下滑 31.2%。随着供应的缓解，工艺的提升，新进品牌加大布局曲面电竞产品，消费者对国产曲面电竞的态度有了积极的转变，2022 年曲面显示器将会逐渐恢复增长。 高分显示器：产品结构升级，高分辨率持续渗透。2021 年中国高分辨率显示器出货量 457 万台，市场份额 14.1%，同比增长 34.2%。伴随着显示器应用场景的扩大以及视频内容的提升，剪辑视频、图像处理等场景需要更高分辨率的显示设备，高分辨率显示器不仅在消费市场提升份额，也将逐渐渗透商用市场。

IDC 中国显示器市场研究分析师石朵表示：经过 2021 年的暴涨后，2022 年 PC 显示器市场增长动力不足，但风险往往伴随着新的机遇，厂商首先应保持对市场的信心、积极发掘新的应用场景、探索培育下沉市场。从产品端，细分用户群体、针对不同需求的消费者升级产品结构、加强产品线属性、增强竞争力；从渠道端，拓宽线上渠道，随着电商模式的转变，新的带货模式加强了与用户的沟通，有利于提升新用户对品牌的感知，有机会拓展新的消费群体。