IDC《中国智能家居设备市场季度跟踪报告，2021 年第四季度》显示，2021 年第四季度中国智能家居设备市场出货量为 6337 万台，同比增长 4.1%。2021 年中国智能家居设备市场出货量超过 2.2 亿台，同比增长 9.2%。虽然市场在供需双方压力之下并未出现两位数的反弹，但出货体量背后不可忽视的是中国智能家居市场的升级和调整。在不断的优化中，市场将迎来新的发展机会，预计 2022 年中国智能家居设备市场出货量将突破 2.6 亿台，同比增长 17.1%。

2021 年智能音箱市场出货量同比收缩，但在结构调整和产品升级之下，市场销售额同比增长 15%。其中带屏智能音箱在市场需求和厂商转型的共同推动下出货量保持增长，市场份额提升至 39%。同时，无屏智能音箱市场也加快升级步伐，通过音质、连接及产品外观等方面的提升积极拓展中高端市场布局。

2021 年视频娱乐设备市场出货量进一步下滑，其中智能电视市场 2021 年出货量为 3886 万台，同比下降 9.4%。供应压力之下厂商积极布局中高端市场，智能电视在屏幕尺寸、显示技术和人机交互能力上均有明显提升。语音交互逐渐成为智能电视标配，其中 2021 年内置语音助手的智能电视出货占比达 72.1%，同比提升近 9 个百分点。

2021 年智能照明设备市场保持高速增长，用户对智能照明需求逐步加深。一方面照明设备种类多元化，筒灯、轨道灯等纷纷加入智能化行列，智能开关市场也迎来暴增。另一方面，智能照明解决方案市场接受度较高，已成为全屋智能的重要构成。

2021 年家庭安全监控设备市场增长与升级并行。其中视频监控分辨率大幅提升导致的产品迭代是推动 2021 年智能摄像头和可视门铃市场增长的重要原因之一。智能门锁市场在摄像头、显示屏及 AI 技术的组合赋能下，产品功能进一步升级，市场出货量保持高速增长，2021 年猫眼锁占比提升至 22.3%，人脸识别功能渗透率达 13.6%。

IDC 中国高级分析师刘云认为：“2021 年中国智能家居市场经历了升级与调整，2022 年想要将升级转化为增长、加快智能家居的推广与渗透，厂商既要强化产品升级迭代挖掘市场需求，也需要重视销售运营，尤其是加强对中高价位段产品的营销，以刺激消费需求升级。此外，渠道升级也将成为厂商优化用户触达质量、提升市场认知度、加快市场教育步伐的重要方式之一。”