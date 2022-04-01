近日，微软中国宣布携手普华永道中国推出 “财务数字化转型解决方案”，从数据分析及报告、战略分析及预测、业务流程自动化三方面入手，助力企业财务团队充分挖掘数据分析与洞见潜力，推动业务成长和商业成功，加速财务从 “职能型” 转向 “战略型” 的进程。
挖掘数据潜力，打造财务价值链路
新常态下，市场环境、监管和合规要求和人才保留的波动，让财务团队的业务目标也在持续性变化。对于现代化的财务团队和财务管理者来说，更加全面的数据挖掘能力和更为数字化的思维，能够帮助企业提高生产力，提升业务收益并改善企业管理，预测和应对不可预测的变化。
但在实际操作中，传统的财务团队在管理企业数据、分析数据和报告方面，面临着一系列共同的挑战：业务数据往往分散于不同的文件或工具中，造成数据之间彼此孤立，数据的获取和维护占据了财务人员的大量精力，因此带来的数据或报表时效性滞后问题，也让对应产生的分析和决策价值大打折扣；与此同时，企业财务团队缺乏适当的自动化分析和呈现工具，数据分析人员不得不将更多精力放在手动数据核对上；大型企业业务组成复杂，团队之间的数据框架和绩效数据彼此孤立，容易导致信息脱节，也为财务的数据收集和整理工作增加了难度；而到了数据的分析和洞察呈现阶段，财务团队也缺乏高效、直观且具备数据流动性的工具，不同职能部门间、不同设备间无法共享分析结果，也进一步削弱了洞察的可行性。
针对财务流程中的不同数据挑战，微软 “财务数字化解决方案” 从三方面入手，助力企业打造现代化的财务模型：
- 数据分析及报告：传统系统的业务数据来源分散，“财务数字化转型解决方案” 实现了将多个报告、工具和数据整合并简化为统一平台。例如，财务部门可创建一个安全 KPI 数据湖，将标准化数据和来自超过一百个数据源的 KPI 整个到一起，并通过微软 Power BI 进行访问；访问权利则能够通过 Azure 活动目录进行管理，同时具备共享标准报告的角色门户。以微软的自身实践为例，数字化工具和平台的使用，为来自销售、财务和运营的 3 万多名月活跃用户提供了统一的数据和报告解决方案；标准报告和自助服务的组合，让超过 2000 组的 KPI 数据得到了有效利用；超过 1,000 份总部和现场报告被数字化报告取代，编辑和验证数据的时间减少了 20% ，约合每季度 15 万小时；业务审查标准化和自动化也让准备时间从两个月缩减至两天。
- 战略分析及预测：对销售数据进行预测，是财务团队的日常核心工作之一，也是其与销售团队的分歧点所在。从公司运营层面出发，更加贴合实际预期的数据预测往往更具备指导性。因此，微软以智能云平台为基础，通过引入新算法，用大量的时间点和波动性数据训练机器，然后将机器做出的预测和现实对比递归，令现实和预测之间的差距越来越小。实践证明，机器学习将预测偏差率从 3% 降低至 5%，用时却从原本的三周大幅缩短至 30 分钟。高效决策，为企业抓住转瞬即逝的市场机遇提供了可能性。
- 业务流程自动化：“财务数字化转型解决方案” 也融入了微软一直以来倡导的 “全民开发者” 理念。现代化财务模型中，涉及企业核心业务的复杂流程与数据架构，需要 IT 部门与管理决策部门共同制定。但值得注意的是，现代化财务同样包含了不触及核心运营，仅在财务团队内部运转的简单流程，这恰恰是现代化财务可提升的空间之一。借助微软 Power Platform 平台中的 Power Apps，财务人员能够快速搭建出一套团队内部的自动化流程平台，快速进行内部的数据录入和整合，并通过 Power BI 组件自动化生成数据可视化和相关洞察。整体的开发环境仍能够确保在企业 IT 的监管之下，简化开发流程的同时，最大程度地规避了技术层面的安全风险。