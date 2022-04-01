近日，微软中国宣布携手普华永道中国推出 “财务数字化转型解决方案”，从数据分析及报告、战略分析及预测、业务流程自动化三方面入手，助力企业财务团队充分挖掘数据分析与洞见潜力，推动业务成长和商业成功，加速财务从 “职能型” 转向 “战略型” 的进程。

挖掘数据潜力，打造财务价值链路

新常态下，市场环境、监管和合规要求和人才保留的波动，让财务团队的业务目标也在持续性变化。对于现代化的财务团队和财务管理者来说，更加全面的数据挖掘能力和更为数字化的思维，能够帮助企业提高生产力，提升业务收益并改善企业管理，预测和应对不可预测的变化。

但在实际操作中，传统的财务团队在管理企业数据、分析数据和报告方面，面临着一系列共同的挑战：业务数据往往分散于不同的文件或工具中，造成数据之间彼此孤立，数据的获取和维护占据了财务人员的大量精力，因此带来的数据或报表时效性滞后问题，也让对应产生的分析和决策价值大打折扣；与此同时，企业财务团队缺乏适当的自动化分析和呈现工具，数据分析人员不得不将更多精力放在手动数据核对上；大型企业业务组成复杂，团队之间的数据框架和绩效数据彼此孤立，容易导致信息脱节，也为财务的数据收集和整理工作增加了难度；而到了数据的分析和洞察呈现阶段，财务团队也缺乏高效、直观且具备数据流动性的工具，不同职能部门间、不同设备间无法共享分析结果，也进一步削弱了洞察的可行性。

针对财务流程中的不同数据挑战，微软 “财务数字化解决方案” 从三方面入手，助力企业打造现代化的财务模型：