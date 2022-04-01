近日，以招投标数据为核心的一站式智能营销平台服务商北京千里马网信科技有限公司（简称 “千里马”）宣布完成亿元级人民币 B 轮融资，本轮融资由兴富资本、辰韬资本投资。本轮资金将主要用于研发投入及运营储备。

千里马是一家以招投标数据为核心为 B2B 营销赋能的智能大数据企业，通过 DaaS 模式为客户提供即时标讯和历史招投标数据，满足客户寻找潜客、获取商机、开拓渠道和市场分析的需求；同时通过 SaaS 模式为中高端客户提供基于招投标数据的行业化、场景化产品和个性化定制服务。

招投标是中国企业和政府市场进行采购及营销的重要交易方式，驱动着相关产业链及商业体系有效运转。据不完全统计，中国年招中标金额占 GDP 比例达 20%-30%。其次，招投标数据公开、真实且动态，含金量高，甚至很多专业的第三方调研公司也基于此开展行业及市场竞争格局分析，从长远来看，招投标的电子化和阳光化是必然趋势，近期国家更是一再出台政策，要求推进招投标信息的充分公示，包括政府采购意向等招投标前置信息的提前公示。

但一直以来，招投标领域存在由浅入深三个层面的行业痛点：1）海量的信息源分散问题，各地政企发布的招投标信息散落在数十万个各类网站中且各网站及其栏目的链接地址或页面信息结构时常变动、更换甚至失效；2）有价值的核心信息提炼难度大，招投标信息并非以结构化的数据呈现，内容结构和数据标准不统一；3）“粗数据” 客户应用难度大，客户对于招投标数据复合行业数据的精加工需求迫切且自给率低。

基于行业现状，千里马搭建了业界领先的数据采集体系，并通过强大的数据中台监控 20 万数据源的招投标信息，能快速完成数据采集、清洗及结构化处理，并于 30 分钟内推送核心数据给用户；通过自然语言处理（NLP）、机器学习（ML）、知识图谱（KG）等前沿技术标注底层的标签字段，能做到双 95 的召回率和准确率，为用户提供更智能的订阅和更精准的搜索；以场景化和行业化为核心的产品，深度赋能和指引客户营销获客和渠道拓展。

千里马的产品线有着 SaaS 领域典型的 PLG 属性，即以产品力驱动客户逐级上行。千里马公司现采用双品牌战略（即千里马、乙方宝两个主打品牌）面向终端客户并相对独立运营。其中乙方宝主要面向 C 端及小微 B 端客户，主打灵活定价以及行业商机感知、搜索；千里马面向头部及中腰部 B 端客户，以招投标数据的完整性、准确性、可分析性为卖点，主打基于招投标数据洞察提供全面的数据整合、数据定制和智能营销服务。

该公司以千里马、乙方宝两个品牌分别赋能从事 B2B 营销的个人用户和企业客户。此外公司还孵化推出场景化、行业化的数据智能产品。三条产品线构成倒金字塔产品矩阵，客单价和产品深度逐步提升。

谈到未来竞争格局，千里马创始人兼 CEO 王剑波表示：“千里马优势在于底层数据量和质量，仅以数据采集为例，千里马管理近 20 万数据源，是一项需要多年积累和持续提升的复杂系统工程；数据的深度挖掘和应用更是需要人工智能领域的多项前沿技术，涉及海量的数据清洗和每个行业的知识图谱建设，特别是在到达 95% 的完成度之后，继续提升的难度非常大。千里马十年如一日的打好底层基础，才能在行业中保持领先地位。”

兴富资本合伙人张小龙认为，公司业务兼具 2B 和 2C 的属性，运营数据优秀，单位经济模型健康。公司 C 端产品乙方宝到 B 端产品千里马转化通道顺畅，同时公司已着手对千里马客户的进一步细分和挖掘并酝酿推出智能营销产品以满足客户对于场景化和行业化的需求。千里马有望通过多层次产品矩阵，在客群上移战略下从广大客户群中成功筛选出了具有高粘性和高付费意愿的核心客户，并持续赋能客户、伴随客户成长。千里马的管理团队深耕不辍，厚积薄发。我们期待公司在全新的战略战术的指引下凭借有机的产品矩阵在智能营销赛道突围成功，期待能早日登凌绝顶，一览众山小。

辰韬资本投资总监杨季超认为，千里马作为领先的招投标信息服务平台，拥有海量高精度动态商业需求数据库和优秀的人工智能大数据技术，投放和产出数据优秀，单位经济模型健康且可持续，以此为基础进军精准自动化营销业务潜力巨大，未来有望成为中国领先的智能营销云服务提供商。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。