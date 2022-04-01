瑞莱谱（杭州）医疗科技有限公司（简称 “瑞莱谱医疗”）近日完成数亿元 A2 轮融资。本轮融资由 CPE 源峰领投，晓池资本跟投，老股东君联资本与辰德资本继续追加投资。本轮融资将用于加速公司质谱硬件与试剂产品的临床转化、升级、产能扩充与注册申报，加大渠道拓展与临床市场推广和宣传，进一步推进质谱技术成为临床检验中标准化、自动化、智能化与易用化的检测平台。

瑞莱谱医疗成立于 2019 年 6 月，致力于推动基于质谱技术的创新检测应用在临床的整体化解决方案落地。2021 年，公司自主研发的电感耦合等离子体质谱 Inspector SQ60 获得 II 类医疗器械注册证（浙械注准 20212220150），配套全自动样本前处理仪 Sample ET60 及试剂盒均已顺利投产。

目前，瑞莱谱医疗自主研发的第二款产品—临床级超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用分析仪已全面进入研发阶段，且该项目获得了浙江省科技厅的全力支持。本次瑞莱谱医疗承担的项目，主要内容包括实现串联质谱关键技术的国产化、仪器系统化测试（达到国内领先、国际先进水平），以及最终实现具有自主知识产权、质量稳定可靠、核心部件国产化的临床诊断专用超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用分析仪研发。同时，瑞莱谱医疗还将进行相关临床检测项目的分析方法、试剂盒及专用软件开发，并推动仪器 NMPA 注册认证工作，扩展国产串联质谱技术在临床诊断领域中的应用。

对于本轮融资的成功，公司创始团队表示：“感谢投资方的信赖，感谢一直以来关注和支持瑞莱谱医疗的社会各界朋友。公司将以此为动力，继续全身心投入临床质谱产品管线的研发和产业化，为临床终端提供优质产品和服务，让检验变得更加精准、可靠与高效。”

对于本轮融资的成功，CPE 源峰投资团队表示：“质谱检测技术因其独特优势在精准诊断领域应用潜力巨大，但国内起步较晚，目前渗透率还较低，瑞莱谱团队专注在临床质谱领域做研发和创新，围绕临床客户需求不断打磨技术和产品，成功推出首套国产原研临床质谱设备并获得终端客户的普遍认可，团队是国内少有的兼具质谱硬件和试剂盒开发能力以及临床定制化开发能力的企业，我们期待瑞莱谱为解决临床需求推出更多解决方案，引领质谱检测市场，解决临床应用痛点，惠及更多患者，推动精准检测行业整体发展。”

晓池资本合伙人尹洁表示：“生命科学仪器与设备是全球生物医药与生命科技创新的工具基础，也是生物科技产业标准的制高点，这也是晓池资本专注投资的核心方向之一。瑞莱谱是在中国高端质谱领域实现自主创新突破的公司，也是在医疗健康领域落地最扎实的公司，希望瑞莱谱未来成为中国医疗质谱领域的龙头企业。”

君联资本董事总经理周瑔表示：“恭喜公司完成新一轮融资。作为 A 轮领投方，我们见证了公司在科学仪器 IVD 化的道路上持续创新、突破，在业务、团队搭建等多方面取得快速进展，本轮继续追加投资，期待公司为推动中国临床质谱发展做出更大贡献。”

辰德资本表示：“瑞莱谱是辰德资本在临床质谱领域早期投资的项目，自公司第一轮融资以来，辰德持续加注。一是看好公司在临床质谱领域的策略和布局，做临床适用的质谱仪器的同时做好试剂并不断拓展和推广临床应用；二是团队在过去 3 年的时间里展现出出色的学习和成长能力，以及高效的执行能力，ICP-MS 的快速拿证是最好的例证之一。很高兴公司顺利完成新一轮融资，期待公司在产品研发和市场推广更上台阶，从临床实际需求出发完善质谱解决方案，成为临床质谱领域的标杆企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。