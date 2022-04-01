《时代》杂志公布了 2022 年全球 100 大最具影响力企业，苹果、微软、Meta、Alphabet、英伟达、迪士尼等公司上榜。值得注意的是，榜单中还包含比亚迪和 TikTok 两家中国企业。

此次榜单分为五部分，包含先锋（Pioneers）、巨头（Titans）、领导者（Leaders）、创新者（Innovators）与颠覆者（Disruptors）。

其中，上榜的科技公司包括亚马逊、Google 母公司 Alphabet、IBM、苹果、Facebook 母公司 Meta、微软、英伟达和 Netflix。

对于苹果，《时代》认为其在整个 2021 年展示了实力。该公司通过应用追踪透明度（App Tracking Transparency）功能捍卫消费者隐私权，这是朝着保护用户隐私正确方向迈出的「重要一步」。

中国企业方面，TikTok 入选「颠覆者」列表。现在有超过 10 亿用户在使用 TikTok，《时代》称之为「社交媒体巨头面临的最大威胁」。比亚迪入选的是「巨头」部门。

「领导者」榜单包含索尼、Spotify、Airbnb（爱彼迎）、Raddit、美国外卖平台 DoorDash 等企业。

完整榜单可点此查看。