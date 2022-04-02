根据 MacRumors 获得的一份内部备忘录，苹果将于 4 月 30 日在其过时产品清单中增加两款 MacBook Air 和一款 MacBook Pro。自 2020 年以来，这三款笔记本电脑都已在苹果的「老旧」产品清单上，并将在月底移至「过时」清单。

3 款即将过时的机型为：

MacBook Air（11 英寸，2014 年初）

MacBook Air（13 英寸，2014 年初）

MacBook Pro（13 英寸，2014 年中）

这 3 款产品已经推出了至少 7 年，苹果认为它们已过时。备忘录称，苹果公司停止为过时产品提供所有硬件服务，但上述 MacBook 机型可能仍然有资格于有限的时间内在特定国家/地区获得电池维修。

在 2016 年 10 月后，苹果停产了 11 英寸 MacBook Air，并在同期发布会上推出了第一款配备 Touch Bar 的 MacBook Pro。而 13 英寸 MacBook Air 的最后一次更新是在 2020 年 11 月，为首款配备 M1 芯片的 MBA。显示器行业顾问 Ross Young 称，更大的 15 英寸 MacBook Air 将于 2023 年问世。