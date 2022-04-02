宝马在中国市场必须对特斯拉的电动车型做出回应，才能继续俘获喜欢自己品牌的用户。新宝马 i3 将于 2022 年 5 月在中国独家推出，实际的型号名为 BMW i3 eDrive35L，价格方面为 34.99 万元，在市场定位中算是一个能上能下的位置。新 BMW i3 延续 BMW3 系基因，携纯正的驾驶乐趣向电动时代全面入侵。令人兴奋的驾趣和运动精神，将跨越时代的界限，为电动驾驶体验带来全新进化。

电动车的输出功率为 210 千瓦，电池容量为 70.3 千瓦时（可用：66.1 千瓦时），按照中国标准，应该足够续航 526 公里。BMW i3 eDrive35L 的电池可通过高达 11 kW 的交流电和高达 95 kW 的直流电充电。由于中国广泛使用 GB/T 标准充电站，远超过 100 千瓦的直流充电功率在中国并不常见。

i3 eDrive35L 中的电动机功率为 210 kW，与同样由华晨宝马汽车制造的 BMW iX3 的电动机相对应。型号名称中的 35 也已经表明 3 系列略低于 i4 eDrive 40。但是，这不适用于长度：i3 eDrive35L 的长度为 4.87 米，比 i4（4.78 米）长 9 厘米。据宝马称，与 3 系的标准车型相比，轴距增加了 11 厘米。规定长度为 2.97 米。i4 短了 11 厘米，即 2.86 米。

动力方面，宝马 i3 配备 70kWh 的高镍三元锂电池组，CLTC 标准下续航里程为 526 公里。0-100km/h 加速为 6.2 秒。显然，它不同于 iX3（总 80 kWh，净 73.8 kWh）以及 i4（总 83.9 kWh，净 80.7 kWh）。i3 eDrive35L 的发动机（第 5 代电驱动）和软件 (BMW OS8) 均采用 BMW 的最新技术。宝马自己写道，该车型具有 “广泛的最先进的数字功能和服务，例如高端连接和数字钥匙”。后者在 3 系列中首次使用。

底盘的设计也考虑到了中国市场：“宝马 i3 eDrive35L 的悬挂系统针对中国路况进行了微调，由位于沉阳的华晨宝马汽车有限公司研发部门进行，该部门还对汽车的部分零部件进行了改装。符合中国供应链的要求。”