Stellantis 集团是由 PSA 集团和菲亚特克莱斯勒集团（FCA）以 50:50 的股比合并而来的汽车制造商及出行方案提供者，集团以清晰的愿景为指导：用独特、可靠且价格合理的出行解决方案提供出行自由。旗下包括 15 个汽车品牌，依次为阿巴斯、阿尔法·罗密欧、克莱斯勒、雪铁龙、道奇、DS、菲亚特、菲亚特商用车、Jeep、蓝旗亚、玛莎拉蒂、欧宝、标致、RAM、沃克斯豪尔，覆盖超豪华、豪华、主流乘用车乃至重型皮卡、SUV 和轻型商务车等所有细分市场。此外，还有专门的移动出行、金融、零部件及服务品牌。因此 Stellantis 汽车集团的一举一动，也牵动着汽车行业的神经。

现在这家集团也在加速电气化。从 2024 年起，四款基于 STLA Medium 平台的新电动车型将在意大利梅尔菲的 Stellantis 工厂生产。其中包括已经确认的欧宝 Insignia 电动继任者以及 DS 品牌的跨界车，它可能以 DS 9 Crossback 的形式上市。此外，还有将于 2025 年底推出的 SUV DS 7 Crossback 的继任者，以及可能采用传统车型名称 Aurelia 的蓝旗亚车型。其中 DS 品牌在中国市场一直有车在卖。

在 1950 年代，Aurelia 是中上阶层的蓝旗亚车型，生产三种型号——轿车、双门轿跑车和敞篷车。由于 Stellantis 首席执行官 Carlos Tavares 在担任 PSA 老板期间几乎淘汰了所有敞篷车型，理由是相对于潜在市场的成本，电动 Aurelia 似乎最有可能推出轿车——但它也可能成为 SUV。

梅尔菲工厂由菲亚特在 1990 年代初期建造，后来转交给菲亚特克莱斯勒汽车公司——自从 PSA 和 FCA 合并以来，它一直是 Stellantis 生产网络的一部分。目前，Jeep Renegade 和 Fiat 500X 等车型都在那里生产。Renegade 也作为插电式混合动力车从那里下线。

SLTA Medium 由 Stellantis 于 2021 年夏天推出，作为四个新的 EV 平台之一。它是为了覆盖 C 和 D 级车。根据 WLTP 的说法，电池可以容纳 87 到 104 kWh，这应该可以实现长达 700 公里的续航里程。