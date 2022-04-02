近日，国内微纳米材料整体解决方案供应商上海琥崧智能科技股份有限公司（简称 “琥崧智能”）完成数亿元人民币 C 轮融资，本轮由中金资本战略领投，景林投资和云晖资本共同投资，云岫资本担任独家财务顾问。本轮融资资金将主要投入市场拓展和产能扩建。

琥崧智能成立于 2012 年，总部位于上海，专注于为全球微纳米材料客户提供高端智能设备和智能化产线整体解决方案，并且在锂电材料、5G 材料、半导体、医药等领域形成多元化布局。目前，该公司在太仓建有设备制造基地，在常州建有系统制造基地。

琥崧智能核心团队平均拥有近 20 年智能设备研发和智能产线技术经验，研发团队由中德专家组成，汇聚了中德两国在机械设计、智能控制、物联网技术、新材料开发、环保安全等领域的顶尖院士专家。

琥崧智能是国内唯一一家通过物理法掌握 50 纳米以下纳米材料分散和研磨核心技术的企业，实现了纳米材料高效率高纯度低成本产业化的加工路径。琥崧智能围绕纳米材料制备的设备——工艺——配方，帮助行业客户实现了从实验室的 “样品” 到产业化 “商品” 的转化。琥崧智能专注于解决 “卡脖子” 材料的核心技术，通过高端设备研发制造、智能化产线解决方案及产线智能控制系统三大核心业务的组合，切入到锂电三元高镍、磷酸铁锂、硅碳负极、导电浆料、CMP 抛光液、5G 陶瓷粉体材料、数码墨水等关键领域微纳米粉体材料业务，未来将向材料应用环节进行业务延伸。

琥崧智能创始人兼 CEO 李源林先生表示：“未来琥崧智能将聚焦微纳米材料用户，加大研发投入，通过解决核心设备的关键技术和材料加工的工艺路径，实现新材料的国产替代，力争成为全球微纳米技术引领者。”

中金资本董事总经理钟险先生表示：“在 ‘双碳’ 目标驱动下，以锂电为代表的多个领域产线升级扩建需求高涨，新材料自动化产线建设的重要性日益凸显。琥崧智能直击新材料行业关键设备缺失、工艺积累薄弱等行业痛点，为多家新材料行业头部企业的生产工厂赋能。此外，琥崧智能研制的纳米级研磨分散设备弥补了国内小粒径高端粉体研磨领域空白，能够进一步赋能新能源、半导体等领域客户。中金资本持续关注双碳领域，相信公司经验丰富的核心管理团队和深厚的自动化产线建设能力与关键流程设备研制能力积淀能够帮助公司带来业务的快速增长，实现从设备商到服务商的转变。”

景林投资董事总经理潘迪先生表示：“琥崧智能长期专注微纳米材料整体解决方案，其研发的核心设备具备国际一流水平，服务于流程工业的多个细分行业，是中国制造业的隐形冠军。锂电行业这几年的需求爆发为琥崧智能的快速成长提供了历史性机遇，我们相信琥崧能够在关键设备及自动化产线等各方面为客户创造价值，助力 ‘双碳’ 目标的实现。同时，随着微纳米材料在中国新能源、半导体等各个领域的进一步广泛应用，琥崧智能凭借持续投入的技术、长期积累的客户理解以及高质量的服务能力，未来将具备更加广阔的发展空间。”

云晖资本联合创始合伙人朱锋先生表示：“我国微纳米材料市场前景广阔，锂电材料等关键细分领域迎来结构性爆发增长，对复杂工艺流程下关键设备的国产化、高端化、自动化和智能化的需求迫切，琥崧智能围绕新材料行业核心设备进行深度布局，同时具备全方位的智能化产线设计优化能力，是国内新材料行业稀缺的设备及系统级解决方案供应商。云晖资本长期关注新能源、新材料和智能制造领域，很荣幸与业内资深的公司管理团队同行，同时也将为公司未来在锂电及其他新材料领域的拓展进一步赋能，相信公司未来将持续深耕新材料行业，逐渐成长为世界级的微纳米材料技术 ‘隐形冠军’ 。”

云岫资本合伙人兼首席技术官赵占祥先生表示：“琥崧智能是中国微纳米材料行业的 ‘隐形冠军’ ，为锂电材料、半导体材料和 5G 新材料等新材料行业研制了流程工业高端装备、提供智能工厂解决方案，获得头部客户认可，祝琥崧智能早日成为全球微纳米材料领导者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。