近日，纯固态芯片级激光雷达研发企业洛微科技（LuminWave）完成数亿元 B 轮融资，本轮融资由安芯投资领投，哇牛资本、诺延资本等跟投，轻舟资本、华盖资本、布谷资本等老股东持续加码追投。本轮融资将主要用于团队扩张，深化研发投入，产品量产认证、市场拓展。

洛微科技基于自研硅光调频连续波相干探测 FMCW 及固态芯片技术，自主开发了纯固态大视场补盲激光雷达 D 系列（Diversity Series）和硅光 FMCW 4D 长距激光雷达 F 系列（Foresight Series）系列。

D 系列（Diversity Series）主要用于自动驾驶辅助驾驶功能，可内嵌至后视镜、车灯等产品，具有大视场角、高分辨率、高可靠性、低功耗、抗干扰等优势，可用于构建多传感器融合的高性价比补盲激光雷达解决方案。该产品于 2021 年 3 月发布，目前该产品已达成商业合作，实现产品量产。

F 系列（Foresight Series）产品将硅光 FMCW 等芯片技术应用于激光雷达领域，主要面向前装市场，在高分辨率、高可靠性、低功耗的基础上实现远距离 3D 感测同时可以直接获得目标物体瞬时速度场，实现 4D 点云数据。由于采用相干探测方式，F 系列激光雷达具有远超其它探测方式的抗日光、抗干扰，抗互扰的优势，可用于构建多维度高性能主激光雷达解决方案。该产品可用于测量范围超过 200 米，预计将于 2022 年上半年发布。

D 系列和 F 系列产品可覆盖从商用车到乘用车的自动驾驶及 ADAS 的各类场景。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。