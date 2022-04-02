Barq 是中东和北非地区首家提供智能和可持续电动出行解决方案的供应商，其世界一流的电动摩托车正在重新定义中东和北非地区的出行场景。其首个产品 Rena Max 是与餐饮巨头 Americana 和配送平台 Jahez 合作打造和开发的，Rena Max 旨在应对快速增长的最后一英里配送市场中低效成本和低生产率的全球挑战。

Rena Max 由世界知名的设计和工程公司 CALLUM 设计，专注于性能和用户体验，将其定位为一流的电动两轮车。Rena Max 采用可更换电池技术，5.6Kwh 锂电池每次充电可行驶 150 公里，9KW 电动机最高时速可达 97 公里。还具有倒档、多种骑行模式和集成的 8 英寸触摸屏。

Rena Max 专为应对 MEA 地区的挑战而设计，通过从电池冷却到物联网和完全集成的软件到定制存储和交付区域的多项工程创新，旨在通过温度控制提高交付质量。隔热顶盒包括食品安全衬里、可配置搁板和集成温度计。电子控制的锁定系统记录并跟踪所有箱子的打开和关闭，以增加安全性。

Rena Max 使用骑手反馈来提高可用性，改进了骑手位置以提高舒适度，特殊纹理座椅可在长时间使用时降低热量，USB 连接和 LED 日间行车灯。

Barq 首席执行官兼创始人 Abdallah Abu Sheikh 表示：“全球范围内，轻型机动性的机会是巨大的，但我们希望通过为中东和非洲制造的专用车辆迈出第一步，我们已经集结了最优秀的人才来实现这一目标。Rena Max 是分析无数骑手体验和来自按需平台的大量数据的产物。结果令人惊讶——它是电动摩托车界的特斯拉。以前所未有的方式专注于用户体验和运营效率，从而达到目的。这款新自行车不仅可以改善骑手的日常工作，还可以提高交付质量。通过更换电池几乎消除了停机时间，这意味着骑手和平台可以满足可持续发展的雄心，而不会浪费宝贵的充电时间。”

Ian Callum CBE，CALLUM 创始人表示： “Barq 的 Rena Max 现代、简单且实用，旨在解决未来的交付挑战。CALLUM 考虑了每一个功能方面，将恶劣的环境和工作骑手的需求考虑在内。从无内胎轮胎到最大限度地减少爆胎，再到轻量级、响应式的架构，以实现最大范围的行驶并带来愉悦的骑行体验。”

生产将于 2022 年底开始，Barq 预计到 2025 年将在该地区生产 50,000 辆，以支持世界上最大的商用摩托车市场阿联酋、沙特阿拉伯和埃及。快递员将能够通过交付平台租赁 Rena Max，租赁公司以较低的每月订阅价格吸引了该地区一些最大的行业参与者的兴趣。Rena Max 加入了 Barq 现有的移动解决方案组合，包括用于超本地交付的电动自行车和打破吉尼斯世界纪录的 YAS1，一种能够在 10 分钟内飞行 5 公里的无人机。