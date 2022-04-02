动点出海获悉，新加坡金融科技解决方案公司 Pace Enterprise (以下简称 “Pace”) 近日宣布，已与当地 “先买后付”（BNPL）消费分期平台 Rely 签订资产收购协议，其中涉及的确切资金数额暂未披露。

Pace 在一份声明中表示，本次收购活动将使新加坡和马来西亚的消费者更方便地使用 Pace 支付解决方案进行日常购物，此举也将提高平台商家的收入。

Pace 还表示，此前与 Rely 合作的商家将逐步迁移至 Pace 平台，且在完成收购后，将继续雇用 Rely 员工，并基本保留原先职位。

Rely 成立于 2017 年，是新加坡首家提供 “先买后付” 的消费分期平台，为消费者提供免息分期付款服务。自成立后，Rely 不断扩大规模，并与 Qoo10 Singapore、ZALORA、JD Sports 和 SK Jewellery Group 等知名经销商建立了合作关系。

Pace 则是新加坡一家金融科技解决方案供应商，旨在为该地区的消费者打造普惠金融，同时帮助商家满足日益增长的消费者需求并提高销售效率。目前，Pace 允许消费者选择三期免息支付，通过全渠道体验帮助消费者做到可持续消费。据介绍，Pace 如今的业务范围已扩展至新加坡、马来西亚、中国香港、泰国及日本等。

截止到目前，Pace 在亚洲已有超过 5000 个销售点，且有望在 2022 年底，实现拥有 100 万用户的目标。公司还表示，希望届时可以达到 10 亿美元的年度商品销售总额。