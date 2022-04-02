根据 TrendForce 集邦咨询发布的最新调告，尽管面板和零部件长短料供应问题以及宅经济效应减退等因素，影响 2021 年电竞液晶监视器（定义为刷新率 100Hz 以上）出货量，但第四季多数品牌针对电竞产品采取积极降价促销冲量的策略，仍成功拉抬 2021 年电竞液晶监视器出货量至 2280 万台，年成长率为 24%。然而，2022 年成长动能将减缓，除了出货基期已高，最大变因仍是俄乌冲突的影响，若冲突持续将会冲击欧洲市场需求，进而影响电竞相关产品出货表现，另一方面，俄乌冲突引发原油、金属、大宗农作物价格高涨，让原本升高的通膨压力骤增，因此 TrendForce 集邦咨询保守预估 2022 年电竞液晶监视器出货量为 2610 万台，年成长 14%。

从产品类型来看，TrendForce 集邦咨询表示，2021 年平面电竞液晶监视器市占率达 59%，正式超越曲面 41%。主要是去年在三星显示（SDC）淡出供应行列的情况下，曲面面板供应短缺，涨价幅度因此上升，加上平面 IPS 电竞产品供给持续增加，使得曲面面板市场竞争力下滑。2022 年平曲面板市占格局不变，但在主要在两大供货商友达（AUO）及 CSOT 曲面电竞面板供应量持续增加，以及曲面电竞面板价格率先降价，促使曲面电竞整机高性价比优势再度浮现，将让曲面电竞液晶监视器市占率小幅回升至 43%。

从电竞产品分辨率来看，分为 FHD（1920×1080）、QHD（2560×1440）、UHD（3840×2160）及 Ultra-wide（2560×1080/3440×1440/ 5120×1440 等），2021 年 FHD 以 62.9% 市占率为最高，接续为 QHD、Ultra-wide 及 UHD。TrendForce 集邦咨询认为，除了持续提升电竞产品规格，包括分辨率的同步提升，将有助于品牌维持或提升获利能力，尤其从 2021 年第四季开始，34 英寸（21:9）宽屏幕 VA 产品供给明显增加，加上面板降价有感，让品牌获利及操作空间大，预计可带动 2022 年宽屏幕挑战 13.4% 的市占率。