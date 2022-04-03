七家世界领先的汽车制造商已在国际汽车联合会 (FIA) 注册，参加下赛季 ABB FIA 电动方程式世界锦标赛，并且首次发布新 Gen3 赛车。Gen3 赛车将于 4 月 28 日在摩纳哥游艇俱乐部正式向公众亮相，随后于 4 月 30 日举行摩纳哥 E-Prix。

目前确认的电动方程式 Gen3 时代的制造商是：

– DS 汽车，法国

– Jaguar，英国

– Mahindra Racing，印度

– 玛莎拉蒂，意大利

– NIO 333，英国和中国

– Nissan，日本

– Porsche，德国

完整的团队名单将于 2022 年晚些时候公布。

关于 Gen3 赛车：

– 世界上最高效的赛车——至少 40% 的能量将由比赛期间的再生制动产生。

– 首款同时配备前后动力总成的方程式赛车：新的前动力总成在后部 350kW 的基础上增加了 250kW，使当前 Gen2 的再生能力增加了一倍多，达到总计 600kW。

– 由于增加了前动力系统及其再生能力，第一款将不配备后液压制动器的方程式赛车。

– 电动机可提供高达 350 千瓦的功率 (470 马力)，最高时速可达 200 英里/小时 (320 公里/小时)，功率重量比是等效 470 马力内燃机的两倍）。