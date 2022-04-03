官方数据显示，比亚迪乘用车 3 月全系销售 104338 辆，同比增长 160.9%。凭借着刀片电池、DM-i 超级混动、e 平台 3.0 等核心技术，以及丰富的产品阵营加持，比亚迪持续在国内新能源市场占据领先地位。乘联会数据显示，今年 2 月，国内新能源汽车的零售渗透率达到 21.8%，较去年 2 月份提升了 13 个百分点。未来几年，新能源汽车将持续保持高速增长。3 月 26 日，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福在中国电动汽车百人会论坛上表示，按照 2021 年的发展速度，2022 年新能源车渗透率预计达 35%。新能源汽车普及已是大势所趋。

公布销量的同时，比亚迪汽车宣布，根据公司战略发展需要，自 2022 年 3 月起停止燃油汽车整车生产，专注于 EV 纯电动和 DM 插电混动汽车业务。

比亚迪汽车将继续为现有燃油车客户提供完善的服务和售后保障，以及全生命周期的零配件供应，确保无忧畅行。

比亚迪始终致力于用技术创新满足人们对美好生活的向往，构建绿色明天。此次比亚迪的战略调整，围绕国家 “双碳” 战略目标，坚持 “创新”、“绿色” 的新发展理念，以科技创新动力，引领汽车行业变革；以绿色低碳循环，推动社会可持续发展。

比亚迪充分顺应新能源汽车行业的发展趋势，坚持 DM 插混、EV 纯电 “两条腿、齐步走” 的战略，在新能源市场持续发力。3 月 DM 插混销售 50674 辆，同比猛增 615.2%。在比亚迪 DM-i 超级混动技术的强力加持下，DM 插混车型持续热卖。尤其在油价突破 9 元的大背景下，主打 “多用电、少用油、高效用油” 的 DM-i 技术更能打动广大家庭用户的心，销量增势迅猛。

在 DM 车型销量突飞猛进的同时，EV 纯电车型也一路高开稳行，3 月销售 53664 辆，同比增长 229.2%。比亚迪凭借强大的研发实力与深厚的技术沉淀，在纯电市场持续突破。在 EV SALES / EV VOLUMES 公布的 1 月全球新能源车型销量 TOP10 排行榜中，比亚迪稳占四席，名扬海外，其中，比亚迪秦 PLUS DM-i、宋 PLUS DM-i 分别较前一个月度上升了两名，位列榜单第三、第四位。