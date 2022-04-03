近日，全球领先的新能源汽车制造商比亚迪获得芬兰 Nobina 的又一笔大额订单，共 30 辆纯电动客车。Nobina 是北欧地区最大的公共交通运营商，这是来自芬兰的第三个零排放比亚迪电动巴士订单。

Nobina 的最新订单平均分配给比亚迪 eBuse 范围内的两种尺寸信号。它包括 15 辆 13 米比亚迪低入口电动巴士，还有 15 辆比亚迪 15 米低入口电动巴士。它紧随去年由 Nobina Finland 下达的 70 件订单。这份最新的 30 辆订单计划于 2022 年底交付到赫尔辛基，为 Nobina 的巴士投入日常服务做好准备。

比亚迪和 Nobina 建立了良好的商业关系，始于 2015 年。如今，Nobina 在瑞典、挪威和芬兰的城镇拥有约 300 辆正在使用或订购的比亚迪电动巴士。2021 年 8 月，比亚迪完成向 Nobina 交付 119 辆电动巴士，在赫尔辛基和图尔库运营，这是芬兰有史以来最大的电动巴士订单。这是 Nobina Finland 于 11 月进一步订购 70 辆最新一代 BYD eBus 的前奏，随后又订购了 30 辆，全部运往赫尔辛基。

这一最新订单证明了已经为 Nobina 服务的许多比亚迪电动巴士的良好表现记录， Nobina 拥有明确定义的公共交通可持续发展战略，并以其社会和环境道德而闻名。比亚迪纯电动客车成功融入诺宾娜不断扩大的环保车队，带来了这些可观的订单。

采用新一代比亚迪磷酸铁电池技术，可提供优化的电池寿命和超安全性能，13 米比亚迪低入口电动巴士和 15 米比亚迪低入口电动巴士可提供令人印象深刻的单次充电续航里程分别可达 300 公里和 400 公里。比亚迪电动巴士配备电池热管理系统，以提高在所有极端气候下的可靠性，使其成为北欧运营的理想选择。比亚迪电动客车内外兼修，采用全新改良的内外饰材料，使电动客车更加美观，同时为乘客提供舒适、安全、环保的环境。

比亚迪以其在世界领先技术和综合生态解决方案方面的开创性创新而享誉全球。比亚迪致力于积极合作，帮助志同道合的合作伙伴采用电动出行解决方案，以减少公共旅行对环境的影响。现在，超过 600 辆比亚迪电动巴士在斯堪的纳维亚半岛投入使用或订购，总里程达 4000 万公里，减少了超过 44,000 吨的二氧化碳排放量。