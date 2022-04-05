虽然劳斯莱斯以使用内燃机制造被称为 “世界上最好的汽车” 而享有盛誉，但电气化的概念对于该品牌来说也不是一时兴起。亨利·罗伊斯 (Henry Royce) 最初是一名电气工程师，他一生中的大部分时间都致力于制造模拟电动汽车特性的内燃机——静音运行、即时扭矩和一个无休止的齿轮的顺滑操控感觉。

查尔斯·劳斯 (Charles Rolls) 驾驶一辆 1900 年的名为 Columbia 的电动汽车时，他做出了一个预言：“电动汽车完全无噪音且干净。没有气味或振动。当可以安排固定充电站时，它们应该会变得非常有用”。而全新的电动版本 Spectre 幽灵是这个预言的应验。

Spectre 也代表了信守承诺。2011 年，劳斯莱斯展示了一款名为 102EX 的全电动实验幻影概念车。紧随其后的是 103EX，这是一项引人注目的设计研究，预计该品牌将拥有一个大胆的电动未来。这些实验车引起了劳斯莱斯客户的极大兴趣。他们认为电动动力总成的特性与品牌完美契合。劳斯莱斯首席执行官 Torsten Müller-Ötvös 对此做出了明确承诺：劳斯莱斯将从本十年开始电动化。

一辆新的劳斯莱斯汽车总是在冬天开始它的生命周期，进入严寒的测试启动。该品牌使用的 Bespoke 测试设施位于瑞典 Arjeplog，距离北极圈仅 55 公里，其温度降至 -26 摄氏度，并进一步冷却至 -40 摄氏度。

使该品牌的产品受到如此极端的测试有几个原因。建造第一批原型时，工程师会在极端条件下进行非常基本的测试，以确保每个系统在寒冷天气环境中都能正常运行和发挥基本功能。这从汽车行业常见的过程开始，例如噪音、振动和粗糙度测试。影响这一点的变量是多方面的，从主要硬件组件选择的材料到门橡胶的密度、衬套化合物、紧固材料，甚至粘合剂的性能。在极端温度下，这些变量的性能会发生显着变化——汽车的加热、通风、空调和冷却系统的效率也是如此。

作为一个真正的奢侈品牌，冬季测试还有一个额外的组成部分，对劳斯莱斯来说非常重要。这被该品牌的工程师定义为 “降级时间”，这使得使用 Spectre 的底盘控制系统、动力总成管理和电子控制来创造劳斯莱斯体验具有难以置信的准确性和控制力。

通过在冰雪等低牵引力路面上行驶并故意破坏 Spectre 的稳定性，工程师可以在低速时创造通常在高速时会发生的动态环境。这可以在原地和慢动作中进行检查和指导，在此过程中参数化和微调寒冷天气车辆在操控性、可控性、稳定性、可预测性和定义劳斯莱斯体验的 “飘逸性” 等领域的性能。

这样的极端测试环境使工程师能够在汽车的响应中创造出无与伦比的细节，可以让 Spectre 像劳斯莱斯所秉承的理念一样思考、行动和交流。经过超过 50 万公里的测试，该过程现已完成 25%。随着冬季测试阶段的完成，Spectre 将继续其全球测试计划。Electric Super Coupé 仍需行驶近 200 万公里，该品牌的工程师才会考虑在 2023 年第四季度首次向客户交付之前完成这项工作。