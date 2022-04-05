继去年近 300% 的新增独角兽增幅之后，今年，印度创投领域依然在书写新的纪录。

根据一份由印度媒体发布的统计数据指出，今年一季度期间，印度初创公司共获得了超 120 亿美元的融资。相比之下，其去年同期所获得的规模仅为 40 亿美元。

该媒体也表示，如果以这一规模为标准，该数字大致相当于印度初创公司在去年上半年期间所获得 121 亿美元的融资总数，且高于 2020 年全年 111 亿美元的水平。

据悉，此次超 120 亿美元的总融资金额大致由近 528 家初创公司的融资活动构成，其中包括 324 笔来自早期阶段和 123 笔来自成长期阶段企业的融资交易。此外，该数据也强调称，金融科技以 71 笔交易成为印度创投生态中最为活跃的领域，排在其后的分别为 SaaS、D2C、医疗健康以及教育科技。

从独角兽的角度而言，在此期间，共有 14 家企业完成了独角兽轮融资，而这也同样远高于去年同期时 4 家的水平。另一方面，根据该媒体的数据，在一季度期间的十大增长轮融资轮次中，其中也出现了 3 轮独角兽轮融资，分别属于 Fractal、ElasticRun 以及 XpressBees 三家企业。

值得一提的是，另有外媒指出，在于近日结束的 YC 冬令营孵化项目中（W22），印度以 32 家的数量再度成为了其 Demo Day 中除美国外入选公司数量最多的国家。该媒体也强调称，目前，已经有超 191 家印度初创公司接受过 YC 的加速孵化/资助，且其中有超一半的企业是在过去一年中加入这一阵营。