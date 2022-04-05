欧宝推出了其可持续城市交通 (SUM) 车辆系列的另一成员。这款名为 Rocks-e Kargo 的小型电动汽车可以在城市环境中运输物品，非常适合无排放的最后一英里交付。根据欧盟分类，Rocks-e Kargo 是四轮车而不是传统意义上的汽车。

Rocks-e Kargo 是 雪铁龙 My Ami Cargo 的改版。乘客座椅已被拆除，取而代之的是一个可提供超过 106 加仑（400 升）灵活货物容量的存储区。对于较长的物品，Rocks-e Kargo 有一个可调节的装载地板，可以存放长达 47.2 英寸（1.2 米）的物品。它可以运输高达 309 磅（140 公斤）的有效载荷。对于包裹、比萨饼或任何适合车内可以放的东西，Rocks-e Kargo 都能解决问题。

Rocks-e Kargo 之所以成为完美的城市货运卡车，是因为它的体积很小，只有 94.9 英寸（2.41 米）长、54.7 英寸（1.39 米）宽和 59.8 英寸（1.52 米）高。这使得微型电动汽车能够适应狭窄的小巷。它还具有 283.5 in (7.2 m) 的转弯半径，这使得它非常机动。

就像 Rocks-e 两座乘客 EV 一样，欧宝 Rocks-e Kargo 可产生 8 马力（6 千瓦）的持续功率，最大功率输出为 12 马力（9 千瓦）用于加速。5.5 kWh 电池可通过交流家用插座在大约 4 小时内充满电。根据 WLTP 标准，它的电动行驶里程可达 46.6 英里（75 公里）。

欧宝将于今年晚些时候开始在德国和荷兰收到 Rocks-e Kargo 的订单。其他市场也计划跟进，但我们不确定这是否会在其它国家提供。考虑到 Stellantis 去年租用了雪铁龙 Ami ，这是有可能的。不过在中国市场，我们现在期待五菱的发挥。