宝马终于向我们提供了即将推出的 i7 的更多详细信息。现在在 BMW USA 面向客户的网站上的 All-Electric 类别下，这家一度是被认为是高端车制造商已正式在 Coming Soon 下列出了全电动轿车- 它带有一些官方细节。

看过之后，你就知道 BMW i7 将获得 xDrive60 Sedan 内饰级别。这是德国品牌宣布的第一个型号，“专为那些为自己铺平道路的人而设计。” 宝马确认 i7 的最大续航里程约为 300 英里（483 公里），不过该汽车制造商指出，这只是使用基于 EPA 测试程序标准的初始 BMW AG 测试的估计值。网站上的其他细节包括水晶头灯和发光的肾形格栅——两者都能在其他新近的 BMW 车型上找到。

在内部，宝马预览了交互栏，这是一块贯穿 i7 仪表板的玻璃，提供集成的触摸感应控制和复杂的照明。我们在 2022 年国际消费电子展上首次看到的宝马影院屏幕也将在 i7 xDrive60 轿车上首次亮相。31 英寸的屏幕配备 5G 连接，最高 8K 分辨率，并集成了高端音响系统。该网站上还有一段预告视频，简要介绍了上述功能在车内的工作原理。

宝马此前曾宣布 i7 将于 4 月首次亮相，但现在网站上并未提及具体日期。 但是，宝马博客表示，发布时间为 2022 年 4 月 14 日，这意味着我们距离首款 i7 轿车全球首发只有大约三周的时间。届时我们将了解更多有关 BMW i7 的信息，包括最终的动力系统、电池和续航里程的详细信息。