Canalys 最近发布了分析报告，详解了苹果 iPad 系列产品的目标用户以及未来发展状况，以下是详细内容。

在 Peek Performance 大会上，苹果推出了第五代 iPad Air，性能的升级，使其与 iPad Pro 系列的差距越来越小。这款最新产品似乎使得 iPad 系列之间的界限更不明显。

产品新亮点

第五代 iPad Air 最令人惊喜和值得一提的亮点是搭载了新型 M1 芯片，而高端 iPad Pro 和 MacBook 系列也搭载了该芯片。据苹果称，第五代 iPad Air 的 CPU 性能提升了 60%，图形性能提升了一倍，优于同价位的其他平板电脑和个人电脑。此外，升级后的 16 核神经网络引擎大大增强了图像捕捉和处理能力，因此在人工智能方面表现更加出色，尤其适合需要进行繁重编辑工作的专业创作者。苹果自研芯片是在其电脑和平板电脑业务方面最大胆的创新，也彰显出苹果将硬件、软件和服务进行全面整合、打造最佳产品的决心。其他方面的升级包括显示屏和摄像头、配备 USB-C 端口、支持 5G 网络连接、搭载 Center Stage 摄像技术，其中大部分提升已应用于去年发布的 iPad mini。

目标用户

目前，苹果在售平板电脑系列包括 iPad Pro 高端系列（起售价为 799 美元）、iPad Air 中端系列（起售价为 599 美元）、iPad mini 系列（起售价为 499 美元）和第九代 iPad 低端系列（起售价为 329 美元）。从现有系列产品来看，iPad Air 的全新升级似乎旨在为 iPad Pro 销量铺路。除显示屏、Face ID 和扬声器等主要功能外，iPad Air 与 iPad Pro 的各项参数规格相仿，但性能几乎秒杀 iPad Pro，唯一的美中不足就是其基本型号的最低存储空间仅为 64 GB。实际上，由于专业的内容创作者经常在 iPad 上编辑视频和制作 3D 模型，因此他们会十分青睐 M1 芯片。但是他们同样需要大量存储空间，因此不得不选择 256 GB（售价高达 749 美元），这几乎与 iPad Pro 11 英寸的基本型号售价（799 美元）几乎持平。同时，与第五代 iPad Air 相比， iPad mini 看起来就过于昂贵了。消费者只需多花 100 美元，就可以同时享有巧控键盘、更大的显示屏和 M1 芯片。那么，这是否就意味着第九代 iPad 比 iPad mini 更值得入手呢？

归根到底，这取决于用户想用 iPad 做些什么。对于大多数人而言，他们更多的是内容的消费而非创作，搭载 M1 芯片的 iPad Air 可能并不会改变他们的生活，因为 M1 芯片在 iPadOS 系统中的潜力还没有能够完全发挥出来。尽管如此，它仍会得到轻度创作用户的青睐，比如他们会用 iPad Air 建立 Word 文档或者画几张草图。由于第五代 iPad Air 拥有可兼容性的巧控键盘（Magic Keyboard）和 Apple Pencil，因此它仍是备受期待的个人电脑替代设备。

展望未来

在 iPad Air 中端系列机型搭载新型 M1 芯片，预示着苹果对预计今年下半年即将发售的高端系列 iPad Pro 机型有着更大的野心。苹果的历代全新产品均在北美和欧洲受到热情追捧，这些市场拥有强大的客户群体，他们主要由技术发烧友与早期用户组成，且都具有较高的可支配收入。

苹果也长期统治着全球平板电脑市场。2021 年，它以 39% 的市场份额位居全球市场之首，遥遥领先于排名第二的三星，后者的市场份额仅占 19%。虽然全球平板电脑市场萎缩了 2%，多家厂商也遭遇了两位数下滑，但苹果的业务量仍同比增长了 4%。2021 年，除第四季度下滑 14% 外，苹果在其余季度均取得大幅增长，这主要归功于供应紧缺促使厂商优先考虑 iPhone 系列来获取更高额利润。Canalys 预测，虽然在未来几年全球平板电脑市场会降温、出现下滑，但苹果仍会保持最稳健状态。