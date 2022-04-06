动点出海获悉，印尼金融科技公司 CrediBook 宣布，近日获得了 810 万美元 A 轮融资。据透露，这笔资金由 Monk’s Hill Ventures 领投，并由现有投资者 Insignia Ventures Partners 和 Wavemaker Partners 联合参投。

作为背景，2021 年 1 月，CrediBook 曾获得来自 Insignia Ventures Partners、Wavemaker Partners 及 Alpha JWC Ventures 联合领投的 150 万美元 Pre-A 轮融资。

CrediBook 在一份声明中表示，这笔新入资金将用于加速公司在印尼范围内的扩张、展开产品开发、进行人才招聘、帮助批发商增加产品种类以及寻找新的批发商合作伙伴等。

CrediBook 成立于 2020 年，是一家由 YC 支持的印尼初创公司，总部位于雅加达，致力于通过提供花销、债务、收据等电子记账服务及简化用户订购流程等，帮助国内中小企业实现数字化转型。

数据显示，印尼现有 20 万批发商和 6500 万零售商使用 CrediBook 应用程序，公司的营收在过去半年增加了 7 倍。此外，自该应用程序投入市场至今，已累计记录超过 1200 万笔交易。

为应对持续攀升的市场需求，CrediBook 于 2021 年 9 月新推出了 CrediMart 服务，具体包括：支持 “先买后付”（BNPL）和提供物流解决方案等，用于简化端到端销售流程，满足批发商和零售商的在线订购需求。

CrediBook 称，CrediMart 现已推广至 40 多个城市，帮助当地批发商在平台上销售产品，其中包括：日常必需品、快消品、非处方药、文具、办公用品和建材等。接下来，公司还计划吸纳时尚、食品和饮料以及家居必需品等领域的批发商并与之建立起合作伙伴关系，以进一步扩大自身业务范围。