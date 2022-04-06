DeLorean Motor Company 发布了其电动汽车概念的首次预览图，该概念将于 2022 年 8 月 18 日在圆石滩 Concours d’Elegance 首次亮相。新款 EV 仍将在 8 月 21 日在圆石滩的概念草坪上做发布，但展示会提前三天进行。那时我们还将了解车辆的正式名称。

“兴奋就像我们标志性跑车的大门一样高涨，我们将在圆石滩最负盛名的舞台上提前三天展示下一代原型车。”Troy Beetz，DeLorean Motor Company Inc 的首席营销官表示。这家电动汽车初创公司发布的预告图是迄今为止最具启发性的一张，展示了概念车的左肩和尾灯。这款电动概念车由 Italdesign 设计，代表了 DeLorean 对现代标志的全新诠释以及 40 多年历史的巅峰之作。

我们可以看到让人想起经典 DeLorean DMC-12 的设计元素，例如覆盖后屏幕的百叶窗、鸥翼门和碎片化的尾灯。不过，这些都是非常微妙的，而且很明显，这个概念不仅仅是对原作的怀旧回归。其他值得一提的元素是肌肉发达的后挡泥板、拱形车顶线和运动型后保险杠。如果这张预告图给人的印象是正确的，那么尾灯是由顶部的一条细条连接起来的。

DeLorean 没有透露有关电动概念车的任何细节，但表示将在蒙特雷汽车周期间举办一系列活动来展示它。全电动现代 DeLorean 跑车的前景无疑是诱人的。DeLorean 这个名字是 1980 年代流行文化不可或缺的一部分，这在很大程度上要归功于最初的 DMC-12 在 “ 回到未来” 电影三部曲中的出现。

总部位于德克萨斯州的 DeLorean Motor Company 拥有 DeLorean 名称以及由 John DeLorean 于 1975 年创立的公司的资产和商标的权利。该公司还设有一个部门，致力于修复和翻新经典的 DeLorean。