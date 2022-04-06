4 月 6 日，专注于 AI 药物及递送系统开发的剂泰医药（METiS Pharmaceuticals，下称 “METiS”）宣布连续完成两轮融资，融资金额共计 1.5 亿美元。两轮融资由人保资本、国寿股权领投，红杉中国、五源资本、招银国际、光速中国、Monolith、峰瑞资本等新老股东跟投，华兴资本担任独家财务顾问。METiS 早期由晶泰科技孵化，并致力于推动 AI 药物及递送系统平台开发，通过自主研发及积极对外合作，在小分子及核酸药物领域与合作伙伴共同将更多具备高价值的药物管线推进至临床阶段。

在美国工程学院陈红敏院士、赖才达博士、王文首博士及多位 MIT 顶尖科学家的带领下，METiS 开创了人工智能在药物递送的新赛道，以自主研发的药物递送 “高通量实验平台” 结合数据驱动的 “AI 算法” 、机制驱动的 “量子化学和分子动力学模拟”，预测在特定微环境下的小分子和核酸药的理化和生物特性，运用以 AI 驱动的干、湿实验迭代，实现了更有效的先导物优化、核酸序列设计与优化，并设计更具优势的制剂配方或核酸递送系统。目前，METiS 已申请了多项具有重要应用价值的专利技术，并布局多条小分子和核酸研发管线，其中进展较快的管线预期于 2023 年开展关键性临床试验。

值得一提的是，METiS 构建了具备自主知识产权的 mRNA 序列设计、LNP 递送系统设计一体化的核酸药物开发能力，其 LNP 核酸递送系统的表达效率超越行业标准的十倍以上，同时达成肝、肺、脾、肌肉等多器官/组织靶向递送，以实现局部再生、系统性/靶向性蛋白分泌、抗体、酶替代、肿瘤靶向、增强免疫等治疗，并获得了多项国内外大药企共同开发管线的合作机会。

剂泰医药 CEO 赖才达博士说：“很感谢一直以来在企业经营、科技与业务合作方面给予我们无限支持的新老股东，使得我们在短时间内便搭建了 ‘AI 药物及递送系统开发平台’，并布局数条小分子和药物管线。同时，我们很荣幸能与国内外大药企、学术界建立友好合作关系，共同将更多优秀技术应用于小分子和核酸药物开发，共同将更多好药推进临床，造福患者。”

人保资本股权投资有限公司投资部负责人、董事总经理舒琬婷表示：“剂泰医药依托陈红敏院士近 30 年在药物制剂开发领域积累的丰富经验，并在赖博士和王博士的带领下，很好的切入了距离成药较近的药物制剂及核酸药物递送环节，与 AI 制药领域其他家企业形成明显差异化，在业务进展上取得了令人瞩目的成绩。剂泰医药同时推进了多条 First-In-Class、Best-In-Class 的药物管线，同时已与国内外多家头部药企开展商业化合作。我们坚定看好剂泰医药的未来前景，并希望其能够早日研制出更多创新药物，造福人类健康，科技向善。”

国寿股权表示：“剂泰医药作为业内领先的 AI 药物递送及制剂研发公司，打造了特有的 AI 预测平台，能够快速规模化推出药物管线，实现在短期内开展关键性临床试验。同时，依托其领先的纳米递送技术，剂泰医药积极拓展 mRNA 等新形态药物蓝海市场，发展前景广阔。我们非常高兴能够支持剂泰医药探索 AI 和新生物技术的未知领域，以人工智能为患者提供革新性治疗，实现在全世界范围内建设健康社会的远大使命。”

五源资本董事总经理井绪天表示：“IT 与生物科技的融合为这个行业的许多应用场景带来了 ‘十倍速效应’ 的研发效率提升，药物递送系统就是其中之一。剂泰医药在过去两年内，从团队到公司业务都表现出了很强的进化能力，并且让我们惊喜地看到该企业已开发出世界领先的 AI+药物递送平台，目前递送试验结果已达到行业最佳水平，具有很高的价值潜力。我们坚定看好剂泰医药将不断迭代出业内领先的递送系统并持续推进 mRNA 等新形态药物的开发，有望成为这一广阔蓝海市场中的创新领导者。”

红杉中国董事总经理顾翠萍表示：“剂泰医药的 IT+BT 一体化端到端解决方案，结合顶尖团队多年的产业经验，构建了公司发展的坚实基础。我们相信剂泰医药通过 AI+全球最优递送系统，将助力新形态药物研发，成为下一代全球药物开发领导者。我们也将持续陪伴和支持剂泰医药的成长，助力提升人类的健康福祉。”

Monolith 创始合伙人曹曦表示：“以 mRNA 为代表的新形态药物靶点多、开发便捷、未来空间超万亿美金，我们非常看好剂泰医药目前在 AI 药物递送/制剂的平台技术。相信在新一轮融资加持下，剂泰医药能进一步加速技术迭代，在新形态药物研发领域创造长期价值。”

华兴资本产业互联网组联席负责人万欣表示：“我们非常高兴能够陪伴和助力公司连续顺利完成多轮融资。传统新药研发周期长、投入成本高、失败风险大，通过 AI 等新技术辅助药物开发能够显著提升行业效率。我们高度认可 METiS 在行业内的头部地位以及未来巨大的增长潜力，也很荣幸能够成为公司长期合作伙伴，陪伴公司一路前行。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。