服装行业设计选款和柔性供应链技术公司「知衣科技」连续完成三轮近 1 亿美元融资，三轮分别由高瓴创投、万物创投、襄禾资本与钧山资本领投，老股东君联资本、涌铧投资跟投。融资资金计划用于团队建设和产品研发，持续为服装品牌、主播等提供针对性的供应链解决方案。

知衣科技成立于 2018 年，是一家基于 AI 的服装柔性供应链解决方案提供商，利用图像识别、时序分析、个性化推荐等人工智能技术为服装行业提供人工智能解决方案，结合数据化趋势规划、设计选款和供应链组织的能力，在 AI 驱动的基础上进行标准化输出，为服装品牌和电商红人提供 SaaS 化的数据企划选款工具和一站式的服饰设计供应链服务。

知衣科技团队基于深度学习算法自主研发了一套服装搜索系统，该系统包含服装检测、服装特征提取与服装检索等 AI 识别算法，能够进行数十个维度、近千种标签的智能分析，助力服装企业实时掌握服装产业趋势变化，提供款式的研发方向预测。同时，知衣科技也根据服装柔性目标的特点，优化了深度学习模型结构，让模型更加适应服装特征和趋势挖掘。 立足高精度 AI 技术，知衣科技已构建起业内规模最大的结构化服装数据库，沉淀了大量的高质量服装数据资产。截至目前，知衣数据库已积累服装图片素材超过 10 亿个，结构化设计元素达到千亿级，自主研发样衣结构完整模型超过 10 万个。

基于数据企划选款工具，知衣科技进一步搭建了从企划、选款、定稿、样衣制作到订单生产的服装设计全链路闭环服务平台。同时，结合数据 SaaS 产品，知衣科技从决策柔性、设计柔性、生产柔性三个维度辅助服装品牌大幅提高设计产能，提升款式研发效率，提高设计质量。

目前，知衣科技的图像识别准确度已达高达 95%；款式录用率实现从传统模式下 30% 到知衣模式下 70% 的提升，爆款率提升一倍；大幅缩短企划周期，降低生产环节的人工依赖程度，提升人效。

通过 AI 技术赋能后的高价值标准化 SaaS 产品，知衣科技已经合作了包括太平鸟、森马、UR、绫致集团、Ubras 等在内的数千家服饰品牌，同时建立起包括设计师、版房、面料商、供应商及成衣厂在内的完善的合作伙伴生态。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。