根据 Sensor Tower 商店情报平台发布的 2022 年 3 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，本期共 38 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 Top 100，合计吸金超过 22.2 亿美元，占全球 Top 100 手游发行商收入近 40.2%，详细报道如下。（特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道）

中国手游发行商收入 Top 30

随着《原神》2.6 版本和全新五星角色上线，本期米哈游在移动市场的收入环比增长 18%，重回全球手游发行商收入榜第三名。加上腾讯和网易，3 月全球手游发行商收入榜 Top 3 再次被中国厂商包揽。

本期三七互娱旗下手游收入全线增长，使得发行商收入环比提升 11%。其中，《云上城之歌》凭借深度本地化，在韩国上市半年后实现逆增长，加上在日本市场的热度逐渐升温，游戏收入环比增长 27%，再创新高。

由于 3 月 11 日花朝节限时活动开启，雷霆游戏旗下放置修仙手游《一念逍遥》收入环比增长 23%，在上市一年后创下新的收入纪录。同时，即将迎来上市 6 周年的《问道》手游本期收入环比增长 62%。在这两款游戏的带动下，雷霆游戏排名前进 3 位，重返发行商收入排行榜前十。

完美世界于 3 月中旬在中国台港澳推出《梦幻新诛仙》，叠加《幻塔》、《诛仙》等产品在中国市场收入提升，本期发行商收入环比增长 31%，位居榜单第 20 名。

龙腾简合旗下帝国模拟手游《King’s Choice》从去年上线至今，连续 10 个月实现收入高速增长，本期再度环比增长 26%，使得发行商排名上升 3 位至第 23 名。

继成功推出二次元手游《RO 仙境传说：新世代的诞生》和《高能手办团》之后，3 月中旬，朝夕光年在海外发行暗黑风 ARPG 手游《Dark Nemesis: Infinite Quest》。目前，这款直指中重度手游市场的产品在美国和东南亚等地五星好评率超过 85%，后续表现值得期待。

过去一年，《Higgs Domino Island》、《Tile Master 3D》等游戏在印尼市场的内购收入极速提升，加上修仙手游《新仙魔九界》等新品上市，本期波克城市收入环比激增 31%，创历史新高，位列中国手游发行商收入榜第 33 名，全球手游发行商收入榜第 87 名。

榜单之外，入围全球收入 Top 100 的中国手游发行商依次是多益网络、星合互娱、波克城市、紫龙游戏、创酷互动、心动网络、雅乐科技 和 英雄互娱 共 38 家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

得益于夏洛特皮肤等大量新内容上线，3 月腾讯《王者荣耀》收入环比增长 20%， 是上市至今收入排名第 2 的月份，仅次于 2021 年 6 月。

随着七周年庆典的到来，网易《梦幻西游》手游收入环比增长 31%。

疫情之下，由于线下社交仍受到限制，棋牌游戏在国内和海外市场都继续享受着红利。本期榜单中两款棋牌手游途游《捕鱼大作战》和竞技世界《JJ 斗地主》，收入分别环比增长 29% 和 59%，均创历史新高。