2021 年 Q4 ，Quectel 和 Qualcomm 分别引领了全球蜂窝物联网模组市场和物联网芯片市场。

5G 模组贡献了蜂窝物联网模组市场近四分之一的收入。

汽车、路由器/CPE、工业、PC 和 POS 是这个季度蜂窝物联网模组排名前五的应用领域

根据 Counterpoint 最新按应用分类的全球蜂窝物联网模组和芯片的追踪研究报告显示，2021 年 Q4 全球蜂窝物联网模组收入同比增长 58%。中国领先了整个蜂窝物联网模组市场，收入占比达 40% 以上。然而，印度市场是增长最快的（同比增长 154%）。5G 技术是蜂窝物联网模组中增长最快的（同比增长 324%）技术，其次是 4G Cat 1（同比增长 105%）。路由器/ CPE，PC 和工业是 5G 技术的首要应用。

高级研究分析师 Soumen Mandal 在评论市场动态时表示：“Quectel，Telit 和 MeiG 在全球蜂窝物联网模组市场中占据了前三的位置，三者共占 2021 年整个 Q4 总收入的 40%。2021 年，全球蜂窝物联网模组出货量和收入分别同比增长 59% 和 57%。”

Quectel 的蜂窝物联网模组收入在 2021 年 Q4 同比增长超过 100%。强大的合作伙伴关系，卓越的服务和广泛的产品供应都正持续助力其增长。Quectel 推出了一个新的面向美国市场的 ODM 品牌——Ikotek。我们预计它能帮助 Quectel 扩大其在北美和拉丁美洲的影响力。此外，产品均可根据相关的项目规定和要求进行定制和设计。

Telit 在近期经历了一段相对疲软的表现后强势归来。扩大产品供应范围，助力品牌实现了市场复兴。由于其致力于应用新兴的商业模式并解决了许多物联网设备供应商遇到的瓶颈问题，Telit NExT 在 190 个国家/地区提供了灵活的连接计划。在 2021 年 Q4，Telit 主攻拉丁美洲市场，帮助当地的客户将传统的 2G 和 3G 模组迁移至 4G Cat 1 模组。这一举措有助于 Telit 成为该地区领先的模组设备供应商，进一步稳固了其在北美的强势地位。

MeiG 是另一家飞速发展的中国公司，其在蜂窝物联网模组的出货量和收入方面均排进了前三的行列。这家公司更专注于 AIoT 和基于智能模组的高端应用，比如路由器/ CPE、智能驾舱、视频录制、工业 PDA、无人机和 AR / VR。MeiG 于 2021 年进入低端应用领域。这种高端和低端模组的产品组合帮助 MeiG 在 2021 年 Q4 的收入增加了 100% 以上。

Thales、Rolling Wireless、Sunsea、Fibocom 和 Sierra Wireless 是该领域的其他主要竞争者。在前十的行业竞争者中，Rolling Wireless 和 LG 仅专注于汽车领域。

以智能表计、医疗保健和工业应用为主攻方向的 Thales，在欧洲、北美和日本地区表现良好。Sunsea 改善了其在全球物联网模组市场的表现，但这还不足以阻止其市场份额的下降。与 Sunsea 的增长相比，物联网模组这个行业正在以更快的速度增长。Fibocom 在 4G Cat 1 bis 技术领域表现出更强的影响力。但是由于 NB-IoT 模组的性能较弱，Fibocom 跌出了前五模组供应商之列。

Rolling Wireless 和 Sierra Wireless 的收入分别增长了 105% 和 87%。去年从 Sierra Wireless 的汽车部门剥离出来后，Rolling Wireless 迅速跻身前十的模组供应商名单之中。Rolling Wireless 和 Sierra Wireless 成功地针对了特定应用，如汽车和路由器/ CPE 等。

全球蜂窝物联网模组各供应商收入份额，2021 年 Q4

汽车、路由器/CPE、工业、PC 和 POS 是收入排名前五的蜂窝物联网应用领域。无人机，PC 和路由器/ CPE 是增长最快的前三大细分市场。智能表计是另一个重要的细分市场，但考虑到较低平均售价的 NB-IoT 和 4G Cat 1 模组后，就意味着智能表计不在收入方面排名前五的物联网应用程序之列。

2021 年 Q4 全球蜂窝物联网模组供应商各主要地区出货份额排名

在评论模组供应商的区域表现和定价动态时，研究副总裁 Neil Shah 表示：” 随着上季度该领域的国际竞争者的疲软表现后， 2021 年 Q4 强势回归。就收入而言，Quectel、MeiG 和 Sunsea 是中国前三大蜂窝物联网模组品牌。对于世界其他地区而言，Quectel，Telit 和 Thales 是前三大蜂窝物联网模组品牌。”

Quectel 在除拉丁美洲，印度和日本以外的大多数地区都处于领先地位。然而，由于这些地区目前只占全球蜂窝物联网模组市场的一小部分，因此总体上没有太大影响。日本市场对 LTE-M 的喜好反而不利于 Quectel 的发展。

在中国，MeiG 超越 Fibocom 成为第二大蜂窝物联网模组供应商。

另一家中国模组供应商 Neoway 保持了其在印度市场的领先地位。与智能表计制造商和远程信息处理供应商的强大合作关系正在帮助 Neoway 保持其领先地位。

由于供应链限制，整体蜂窝物联网模组平均销售价格环比增长 7%。特别在 4G 模组方面，销售价格上涨明显。为了实现大规模商业化，中国芯片组厂商正试图降低 5G 模组的平均销售价格。然而，5G 模组的应用并没有像预期的那样提升。我们将见证 5G 模组的应用在 2025 年之后的全球蜂窝物联网模组市场达到顶峰。