通用汽车和本田今天宣布计划通过使用下一代 Ultium 电池技术共同开发一系列基于新全球架构的经济实惠的电动汽车，将两家公司的关系扩大到新的篇章。两家公司正在合作，利用两家公司的技术、设计和采购战略，从 2027 年开始在全球生产数百万辆电动汽车，包括紧凑型跨界车。两家公司还将致力于标准化设备和流程，以实现世界一流的质量、更高的产量和更高的经济性。紧凑型跨界车是世界上需求量最多的车型，年销量超过 1300 万辆。

通用汽车和本田还将讨论未来的电动汽车电池技术合作机会，以进一步降低电气化成本、提高性能并推动未来车辆的可持续性。

通用汽车已经在努力加速新技术，如锂金属、硅和固态电池，以及可快速用于改进和更新电池制造工艺的生产方法。本田正在其全固态电池技术上取得进展，该公司将其视为未来电动汽车的核心要素。本田已经在日本建立了全固态电池示范线，并正在朝着量产的方向进一步推进。

多年来，通用汽车和本田建立了密切的合作关系，其中包括近年来专注于电动和自动驾驶汽车技术的几个项目。2013 年，两家公司开始合作开发下一代燃料电池系统和储氢技术。2018 年，本田加入了通用汽车的 EV 电池模块开发工作。2020 年，通用汽车和本田宣布计划共同开发两款电动汽车，包括本田 Prologue，将于 2024 年初推出，紧随其后的是讴歌的首款 EV SUV。此外，两家公司与 Cruise 保持着持续的合作关系，并正在共同开发 Cruise Origin，这是首批专为无人驾驶网约车和送货而设计的全自动驾驶汽车之一。