起亚广受欢迎的 Niro 跨界车经过彻底重新设计，以满足当今具有环保意识的汽车用户的复杂多样的需求。三种最先进的电动动力系统、可持续的内饰材料和卓越的安全性能相结合，确保全新版本超越客户期望。重新设计的 Niro 是起亚不断增长的环保产品阵容中的重要车型，到 2027 年将包括 14 款 BEV 车型。

C-CUV 细分市场是最具竞争力的细分市场之一，提供了令人眼花缭乱的可比车型。全新的 Niro 展示了起亚对传统 CUV 的全新方法，并提供了关键的差异化因素，使其在拥挤的细分市场中脱颖而出。形式和功能的完美结合确保了新款 Niro 提供了一款安全、适合家庭使用的车辆，具有良好的经济和环境友好度，这将鼓励许多人迈出有意义的电气化第一步。

全新 Niro 通过选择低排放和零排放动力系统，顺利过渡到可持续移动性：混合动力 (HEV)、插电式混合动力 (PHEV) 和电池电动 (BEV) 来平稳过渡到可持续移动性。HEV 和 PHEV 车型配备了起亚的超高效 Smartstream 1.6 升 GDI 汽油发动机。电池电动 Niro 具有 463 公里 (WLTP) 纯电动续航里程，具有环保和实用优势。

长 4,420 毫米、宽 1,825 毫米和高达 1,570 毫米的全新 Niro 全新设计是在起亚的第三代 “K” 平台上制定的。2,720 毫米轴距和增强的机舱内设计比例为乘员提供了一流的内部空间和存储容量。

高级效果的回收材料装饰内部，以扩大内部空间并强调 Niro 的可持续发展证书。仪表板和驾驶员控件具有最小的杂乱和流畅的线条，以确保无干扰且直观的用户体验。平视显示器 (HUD) 系统提高了行驶中的安全性和便利性，而一套新的安全系统为这款适合家庭的跨界车带来了最新的保护进步。

第二代 Niro 受益于起亚 DriveWise 智能高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 的完整补充，该系统可避免道路上的潜在危险，让所有人安心。前向碰撞避免辅助 (FCA) 警告并停止车辆可能与其他道路使用者或行人发生的事故，而交叉路口转弯和交叉路口功能在协商转弯时提供了额外的安全。这些是起亚 DriveWise 技术中包含的众多安全系统中的两个，它们结合起来提高了驾驶的信心和便利性。