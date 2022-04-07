根据最新的消息，雷诺的运动型部门 Alpine（已取代 RenaultSport）将在其所有即将推出的电动汽车中做一个大的布局，就是从一级方程式赛车中汲取灵感。该公司正在全力以赴，以确保其未来的 Alpine 车型能够通过参与驾驶来取悦爱好者。

Alpine 的 F1 技术总监马特哈曼在接受采访时表示，主要关注的领域之一是空气动力学。他没有说他们已经开发过哪辆车（尽管消息来源确实说他指的是重生的全电动雷诺 5 城市车的热门版本），但他指出：Enstone 的 A522 空气动力学小组刚刚完成了一个针对 Alpine 公路车的特定项目，我们即将开始另一个项目。在物理测试和计算流体动力学方面，我们将这两个 [组] 联系在一起。这是一次非常好的合作，对空气动力学家有好处，给他们另一个角度去看待，让他们的思路焕然一新。他们真的很喜欢在这些项目上工作，所以我们会让他们继续前进。事实上，我们可能会将更多的工程专业知识扩展到公路汽车。

被认为与 Alpine F1 团队一起进行空气动力学微调的下一辆汽车是一款运动型电动跨界车，将于 2025 年推出，预计将被称为 Alpine GT X-Over。基于我们对即将推出的车型的唯一预告图显示，它将有一个低矮、类似双门轿车的车身和一个快背式后端，尽管它将与同等的雷诺车型共享很多元素，但它会更加强大。

全新的全电动 A110 跑车是 Alpine 战略的第三个方面，它也将在其设计签署之前通过 F1 风洞测试。新的 A110 正在与 Lotus 共同开发。带有 Alpine 标志的全新且令人兴奋的电动汽车中的第一款是将于 2024 年推出的热门版本的雷诺 5。接下来将是 GT X-Over，预计将在一年后上市，随后是 A110 跑车，其首发年份已于尚未公布。

在一级方程式中，Alpine 于 2021 年作为 BWT Alpine F1 车队首次亮相，并在总共 10 支车队中在车队积分榜上排名第五（低于迈凯伦-梅赛德斯，高于本田）。它没有太多的比赛经验，但它确实拥有先进的空气动力学知识和创新，肯定会应用于公路车。