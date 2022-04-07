4 月 7 日，大睿生物医药（上海）有限公司（简称 “大睿生物”）， 一家专注于研究、开发和生产核酸药物的平台型公司，宣布成功完成 3300 万美元 A 轮融资， 以推进自有递送平台的建立以及药物管线研发。本轮融资得到了多家一线蓝筹生物医药投资机构的支持， 其中包括礼来亚洲基金、招银国际、Platanus、丰川投资和澜亭资本。

大睿生物成立于 2021 年，旨在建立自有平台以开发创新颠覆性核酸药物，赋予药物高特异性、 稳定性和长效性。借助于独有的递送平台，大睿生物的核酸药物通过模块化及可编程模式的研发， 主要针对代谢、中枢神经、眼科、肿瘤等疾病领域。该公司正在建设配置前沿先进的研发设施体系， 以扩大核酸合成、递送平台、寡核苷酸化学修饰、核酸生物学、生物信息学以及由技术驱动的核酸生产制造能力， 最终实现核酸药物的卓越潜力。

“我们由衷感谢参与本轮融资的生命科学领域领先投资人的大力支持。 核酸层面的技术突破必将带来这个时代革命性的新药浪潮。 ” 大睿生物首席执行官兼联合创始人史艺宾（Stella SHI）表示， “我们期待着与合作方和投资伙伴的合作共赢， 大睿生物的愿景是将这项强大的技术转化为药物以及治疗手段以造福更多的患者。”

“自成立以来，大睿生物在构建递送平台和推进药物研发进入临床方面取得了显著的进展。 公司立足于建立可拓展的平台和高潜力管线，极之有望在日后成为核酸领域的领军企业。” 大睿生物的科学顾问何川教授说。

“基于行业数十年来解码核酸药物的探索性工作， 大睿生物正站在巨人的肩膀发现和研发变革性药物并成长为新的巨人。” 大睿生物的科学顾问 Roberto Guerciolini 博士说。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。