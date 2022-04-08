世界上首个正式宣布停产传统燃油汽车的传统车企的桂冠，戴在了比亚迪的头顶。虽然有很多原因促成了这个动作，但是梳理完之后，我们发现可以用哲学最简单的内外因理念来进行理解。

外因：新能源车整体发展环境和趋势向好

从外部环境来看，行业的趋势造成了现在是电动车赛道加速的黄金时期。电动车并不是这几年才突然冒出来的，在既往的时间长河里，已经有无数的电动车出现，只不过是受到用电环境，成本，基础设施、技术等的制约，让电动车始终无法大批量上路。

在早前，比亚迪并不是靠燃油车起家，而是依靠新能源车型而发家的，但那个时候做不起来，整个行业热度不在，消费者也没有接受需要一定的教育。

而现在，随着海内外越来越多的新能源车企的兴起，整个行业的生存发展环境大为改观。全球现在都在提碳中和，中国本土也在努力实现碳达标，全面贯彻落实环保政策，汽车行业也将基于环保和低碳出行理念不断进化，比亚迪看到了这方面的契机。

而在消费者教育方面，从原本对新能源车不放心，不敢买也开始发生变化。这里面有一个分水岭，原本的燃油车也是在市场上占据较高的份额。根据比亚迪往年的销售数据来看，2020 年比亚迪乘用车累计销量为 42.6 万辆，其中燃油车销量为 23.7 万辆，占比达 55%，超过一半，比亚迪的燃油车所贡献的销量还占大头。

如今，整个外部的环境对新能源车的发展有了有利的推动。正如比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福所说的，“新能源汽车已经被提到了前所未有的高度。新能源汽车爆发出巨大的能量，成为产业新旧动能转化和促进消费的 ‘顶梁柱’。比亚迪的赛道转换是为了响应国家的承诺，即到 2030 年促进绿色能源消费以显著减少碳排放。

内因：不断加码技术研发和投入产品打磨

有了外因，那么自身也要有足够的实力来支撑这个转变，内因也很关键。自身的布局必须契合这条赛道的转换。这点我们依然可以从销量上看出一点端倪。从 2020 年开始比亚迪的燃油车销量就急剧下滑，2021 年比亚迪乘用车总销量比 2020 年增长 75.4%，达到 73 万辆，这其中新能源车就卖出了近 60 万辆，占总销量的 82%；而纯燃油车的销量仅 13 万辆，比例下滑至 17.8%。

直接从传统赛道漂移加速进入插电和混动赛道，它不是一下子就能完成的，必须有技术投入和产品打磨。比亚迪乘用车 3 月销量超 10 万辆，全系销售 104338 辆。值得一提的是，比亚迪 3 月销售均为新能源汽车，没有生产和销售燃油汽车。说明其已经提前做了技术布局和产品沉淀。

技术上来看，2020 年，比亚迪推出刀片电池，瞄准市场最关心的安全痛点；2021 年，比亚迪发布 DM-i 超级混动，加速对传统燃油车的替代，还发布了备受关注的纯电专属平台 e 平台 3.0，实现了整车架构的平台化。另外，比亚迪还有自己的扁线电机，半导体芯片也有完整的产业链。

比亚迪不会完全停止生产汽油发动机，因为小型高效发动机将继续用于插电式混合动力汽车。同时，比亚迪将继续生产和供应内燃机汽车零部件，为现有客户持续提供全面的服务和售后保障。

中国是一个庞大的汽车市场，必须要有足够多的产品矩阵才能满足需求。在 EV SALES / EV VOLUMES 公布的 1 月全球新能源车型销量 TOP10 排行榜中，比亚迪稳占四席，名扬海外，其中，比亚迪秦 PLUS DM-i、宋 PLUS DM-i 分别较前一个月度上升了两名，位列榜单第三、第四位。市场以实际销量告知我们比亚迪在产品的布局上有足够多的宽度和深度。

总结：未来只有不断提升内力才能走下去

乘联会数据显示，今年 2 月，国内新能源汽车的零售渗透率达到 21.8%，较去年 2 月份提升了 13 个百分点。未来几年，新能源汽车将持续保持高速增长。

而对比亚迪来说，赛道已经完全切换过来，剩下的就是自己技术的不断打磨和产品升级了。也就是说，未来的道路是靠内力才能不断走下去的，这是一条不容许自己有丝毫迟疑的道路。从现在来看，比亚迪是做好了充足的准备，我们会继续关注它在未来的产品动态。