全球领先的电动汽车制造商比亚迪已获得匈牙利最大的公共交通运营商 Volánbusz Zrt 的大量电动巴士订单。这 48 辆 12 米的比亚迪低入口电动巴士计划于今年晚些时候交付给 Volánbusz，这是匈牙利 PTO 迄今为止最大的比亚迪电动巴士订单。纯电动零排放巴士将在匈牙利的五个城市运营：杰尔、扎莱格赛格、索尔诺克、塞格德和埃格尔。

Volánbusz Zrt 此前接收了两辆 12 米长的电动巴士，其中一辆于 2018 年交付给 Salgótarján 市，另一辆于 2021 年交付给 Komárom 市，在该市引入跨境纯电动巴士服务。多瑙河到邻近的斯洛伐克科马尔诺，这是第一次。

Volánbusz Zrt 拥有超过 6200 辆汽车，是匈牙利最大的 PTO 。继 4 月份与比亚迪签订的最新订单之后，Volánbusz 现在准备显著增强其环保型比亚迪电动巴士车队。Volánbusz 于 2018 年启动了车辆更新计划，并已将 860 多辆汽车更换为新车。与此相一致的是，到 2022 年底更换 40% 的巴士总车队的战略，其中包括进一步投资电动巴士和充电基础设施的计划。

值得注意的是，所有订购的 48 辆电动巴士都将在比亚迪位于匈牙利科马罗姆的欧洲制造工厂本地生产。该命令在实现该国环境目标和零排放旅行方面发挥重要作用的同时，还通过就业机会使当地人民受益。比亚迪电动客车和卡车匈牙利 Kft 是比亚迪在欧洲的第一家工厂，支持 “在欧洲建造，为欧洲” 的精神。2021 年，工厂提升产能，单班年产电动客车加速至 400 辆。

订购的电动巴士采用新一代比亚迪磷酸铁电池技术，该技术是通过比亚迪在电池方面的世界领先专业知识和开创性创新而开发的。343kWh 电池容量专为优化电池寿命、安全性和可靠性而设计，一次充电可提供 300 公里的续航里程，这也使比亚迪电动巴士成为城市路线实用且高效的解决方案。此外，电动巴士还受益于比亚迪的电池热管理系统，该系统在极端天气条件下具有久经考验的可靠性。

比亚迪电动巴士还为乘客的舒适性和安全性带来了好处。升级的内部布局，包括重新设计的扶手布置，增加了乘客容量，而环境照明、USB 充电器端口和隔音地板增强了整体乘客体验。这款 12 米长的 eBus 是比亚迪在欧洲最畅销的车型，目前在斯堪的纳维亚半岛、西班牙、意大利、荷兰和匈牙利拥有 1000 多辆汽车。对这种流行的 eBus 的需求在整个欧洲持续增长。

比亚迪在匈牙利 eBus 市场拥有成功的业绩记录，在 Salgótarján、Tatabanya、Komárom、Pecs 和 Miskolc 等 10 个城市有超过 70 辆纯电动巴士在服务或订购。比亚迪电动巴士在匈牙利的行驶里程超过 800,000 公里，减少二氧化碳排放量 870 吨。