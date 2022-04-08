根据 data.ai 发布的数据，在日本下载量排行榜的 3 款新游戏中，有 2 款属于团队战斗（角色扮演游戏）子类别。data.ai 的《2022 年移动游戏报告》表明，团队战斗（角色扮演游戏）类是日本市场最热门的游戏子类别，下载量排名第 2、用户支出排名第 1。

Ujoy Games 旗下的《Soul Tide》是日本市场游戏下载榜中的热门新游戏。最初，《Soul Tide》于 2021 年由 Hero Entertainment 在中国大陆发布，后于 2022 年 3 月在全球推出，日本市场是该游戏在中国大陆以外的最大市场。

SEGA 旗下的《Sin Chronicle (シン・クロニクル)》是另一款团队战斗（角色扮演游戏）类新游戏，这是一款备受期待的续作，出自热门主机游戏《Chain Chronicle》系列的同一工作室。

社交媒体巨头 LINE 近日发布了其最新休闲游戏《LINE Magic Coin》，这是一款硬币收集游戏，包括一些 LINE 角色，如 Brown, Cony 和 Sally。

超休闲游戏《Bacon – The Game》在英国、美国、澳大利亚等全球市场备受欢迎。

日本游戏收入榜 Top 10 中有 7 款 RPG 游戏。偶像训练模拟游戏《Uma Musume Pretty Derby》在变现方面仍保持领先。

《Puzzle & Dragons》举办一系列活动庆祝该游戏十周年，在收入榜单中前进了 4 位。

Wright Flyer Studios（GREE）在 2022 年 2 月刚刚发布的新游戏《Heaven Burns Red (ヘブンバーンズレッド)》快速增长，名次提升了 5 位。

《Dragon Quest Walk》正在庆祝它运营 2.5 周年，在 3 月榜单前进 5 名，挺入收入榜 Top 10。