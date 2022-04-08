动点出海获悉，新加坡股票投资交易平台 Gotrade 近日宣布获得了 1550 万美元 A 轮融资。据透露，这笔资金由 Velocity 领投，并由 MUFG、BeeNext、Kibo Ventures、Picus Capital、LocalGlobe、Social Leverage 和 Raptor 等参投。

作为背景，Gotrade 于 2021 年曾获得来自 LocalGlobe 和 Social Leverage 的 700 万美元种子轮融资。加上这笔新入资金，Gotrade 获得的融资总额为 2250 万美元。

Gotrade 表示，新入资金将用于扩大团队规模及推出更多本地化产品。Gotrade 的本地化产品将支持当地语言使用，且可接入当地的银行转账和电子钱包系统。

Gotrade 成立于 2019 年，是新加坡一家股票投资交易服务商，并拥有提供投资市场资讯和支持即时股票买卖的 Gotrade APP。

Gotrade 允许用户以最低 1 美元的投资金额购入纽交所或纳斯达克上市的股票，且不收取交易佣金。当用户需用美元进行交易时，平台会负责按照实时汇率将当地货币存款转为美元，并从中赚得 0.5% 到 1.2% 的外汇兑换费用。Gotrade 用户还可以使用当即存入的资金进行投资，无需预存资金或缴纳保证金等。

据介绍，Gotrade 接下来计划推出 Gotrade Indonesia 免佣金投资平台。作为第一个为印尼提供美国股票市场准入的公司，Gotrade 可帮助当地投资者节省签约海外股票经纪人或股票差价合约产生的费用。

此外，Gotrade 最近在测试一款名为 Gotrade Black 的高级会员产品，可为用户的投资决策提供参考。付费用户可享有查看 K 线图、分析师评级、目标价格建议和风险测评指数等一系列高级功能，订阅费用为每月 2 美元。

数据显示，截止到目前，Gotrade 共吸引了来自 140 多个国家的超 50 万用户，平台上完成的 500 多万笔交易已产生超 4 亿美元的交易总额。