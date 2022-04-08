近日，微软宣布在亚洲推出 Microsoft for Startups Founders Hub，支持初创企业实现自己的业务目标并加速创新，从而推动亚洲及其他地区的经济和社会进步。

Microsoft for Startups Founders Hub 面向亚洲创业者，是真正包容的全新数字化平台。从可信、安全、开放、合规的智能云平台，到一流的开发者以及包括 GitHub Enterprise、Visual Studio Enterprise 和 Microsoft 365 在内的生产力工具，该平台将为符合要求的初创企业提供价值超过 30 万美元的权益及支持，和用于创建和运营业务所需的免费技术、工具和资源。

除了技术支持，Microsoft for Startups Founders Hub 还将为创业者提供导师对接，帮助他们创新和成长。导师将为创业者提供行业、业务和技术方面的帮助，指导他们实现下一个业务里程碑。此外，创业者将可以使用 Microsoft Learn 学习平台，参与各项面向初创企业和独角兽企业的扶持项目，从而与客户建立联系并加速成长。

Microsoft for Startups Founders Hub 专为早期初创企业设立，旨在降低创业门槛，成为创新和创业的催化剂，简化初创企业从创意到独角兽企业的成长过程。平台面向亚洲所有初创企业，包括那些没有第三方支持的初创企业。微软承诺，将帮助他们实现理想抱负，把创新自亚洲推向全世界。

亚洲——全球创新中心

毫无疑问，亚洲近年来已经成为创新的沃土，拥有全球最具活力的创业氛围。CB Insights 报告指出，2021 年，亚洲是最受全球风投交易追捧的区域；独角兽企业数量同比增长排名前十的国家中，有三个来自亚洲，分别是中国、印度和韩国。特别是在印度，独角兽企业以近乎每周一个的速度在增长。

微软亚洲首席战略官 Jesus Martin 表示：“源自亚洲自身的创造力和创新力，正在推动其加速走向全球创业地区的地位。微软愿意成为初创企业可信赖的合作伙伴，帮助他们实现 ‘从创意到独角兽企业’ 的雄心壮志。作为一家平台公司，微软的智能云服务和解决方案让创业者能够专注于其最擅长的事情——按照自己的节奏进行创新。我们的目标，是为初创企业提供支持其创新的技术、为他们与客户搭建沟通桥梁，并打造一个包含开发者、合作伙伴和投资者的生态系统，助力初创企业拓展业务，走出亚洲，走向全球。”

Martin 还指出：“创建 Microsoft for Startups Founders Hub 之前，我们面向数百位创业者开展了广泛研究和对话。这些创业者明确表达了他们对于数字生态系统的需求：无论其背景如何、身处何处、业务进展如何，以及创业热情源自何处，这个数字生态系统都能够为其提供发展机遇，并推动创新普及。我期待微软的新产品能够为更多的亚洲创业者提供支持，为他们带来构建和运营业务所需的技术、工具和资源。”

支持亚洲 SaaS 初创企业成长

在整个亚洲，微软云是支持初创企业实现商业抱负的首选平台，无论是消费类还是企业级的 SaaS 解决方案，都能帮助他们在亚洲和全球范围内拓展业务。

过去十年，微软在中国支持了超过 700 家初创企业的成长。微软加速器（Microsoft ScaleUp）连续六年被投中集团（China Venture Info）评为 “中国最佳孵化器”。 作为微软生态中的战略性角色，微软中国战略孵化器（Microsoft China Strategic Incubator, CSI）致力于帮助初创企业、创业者和独角兽企业构建辐射全球、成功且可持续的云业务，专为游戏、元宇宙、企业服务、半导体、金融科技和医疗保健等极具前景的 “新经济” 领域中的初创企业提供支持，以技术驱动健康、互联的全球性业务增长。

成立仅 6 个月的初创企业星盘跨境（Shopastro）已经通过微软智能云快速扩展了其跨境电商服务平台。星盘跨境联合创始人兼首席技术官李彦超表示：“我的目标是让本土卖家能够依托星盘跨境的强大平台，让其业务和产品走出中国，走向全球市场。得益于微软智能云的支持，星盘跨境的业务得以进一步扩展。”

贝恩公司最近的一份报告显示，到 2025 年，印度 SaaS 公司可能会占据全球 8% 到 9% 的市场份额。作为一个帮助销售代表与客户进行实时对话的智能平台，Salesken 依托微软智能云及其丰富的生态系统和共同销售机会。Salesken 联合创始人兼首席执行官 Surga Thilakan 表示：“创业路上充满挑战，我的家人会为我放弃稳定的工作而担心。幸运的是，凭借在行业内的多年积累，我拓宽了 Salesken 的商业视野和业务规模，吸引到了红杉资本（印度）的投资以及由微软风投基金 M12 领投的 B 轮融资。”

凭借微软智能云、微软生态系统、人才和创业精神，来自亚洲各地的初创企业正在锐意创新，帮助企业和行业实现转型。日本初创企业 Scalar 成立的契机，就是联合创始人兼首席执行官 Wataru Fukatsu 意识到，可以通过将分布式数据库的可扩展性与区块链的篡改检测技术相结合，来解决围绕区块链技术的信任问题。基于可信的微软智能云平台，Scalar 正在为企业客户提供服务。现在，它与丰田汽车公司共同创新，对海量电子文档的自动证明保存，以及对超过 10 年的、甚至时间戳已过期的电子文档进行保存。

Wataru Fukats 表示：“我们很高兴能够利用微软的技术，为丰田汽车公司这样的企业开发创新解决方案，使他们能够显著提高效率并重新定义其业务运营。”

让亚洲初创企业的影响力从本地辐射至全球

Givvable 正在帮助亚太地区企业解决采购和追踪供应商可持续性证书方面的挑战。Givvable 的联合创始人 Naomi Vowels 表示：“我一直对可持续发展充满热情，希望将技术的力量与我热衷的话题结合起来。微软智能云平台使我们能够帮助更多企业更好地规划投入。在 Givvable，我们用全自动化的智能解决方案取代数小时的人工操作，这套解决方案利用微软的人工智能和机器学习软件以及 Power BI 来查找、捕获并追踪供应商的可持续性。”

新西兰清洁技术公司 Phytrac 将科学、技术和自然相结合，通过动态驱动平台优化植物修复来提供可持续的解决方案。公司首席执行官 Owen Darby 表示：“对于一名创业者来说，最重要的是可以在专注于核心产品的同时，能够通过技术、工具和资源轻松构建业务。对于没有开发背景的人来说，Microsoft for Startups Founders Hub 中的 Power Platform、Power Automate 和 Power BI Pro 都非常实用。”

总部位于新加坡的 Savour 是一个 B2B 平台，旨在为中小企业、非营利组织和社会企业节省开支，同时解决粮食不安全和浪费问题。Savour 首席执行官 Katrina Lee 补充说：“大多数初创企业花费大量时间来寻找合适的合作伙伴和合适的支持。除了要拥有最好的工具，更重要的是能够与专家建立联系。这些专家可以帮助你发挥这些工具的全部潜力，从而提高生产力、扩大客户群，甚至改进营销。能够与 Microsoft for Startups Founders Hub 里的导师建立联系，对我帮助很大。”

持续践行承诺，助亚洲创业者实现理想抱负

微软将继续展示对亚洲创业生态系统和创业者的持续承诺：去年 11 月，微软宣布与全球创业平台 She Loves Tech 达成为期数年的合作伙伴关系，为社区中女性主导的初创公司提供微软技术、专属项目和全球生态系统资源。

微软还扩展了 Amplify 项目，通过与埃森哲（Accenture）合作，支持亚洲各地专注于可持续发展和社会影响的初创企业，为他们提供实践支持、技术、指导以及合作机会。

Jesus Martin 总结道：“微软相信，来自亚洲的初创企业有潜力改变世界。事实上，他们已经在改变亚洲经济方面发挥了作用——为电子商务、金融科技、社交媒体和游戏等产业带来变革，也带来了改变人们生活方式的各种超级应用程序（SuperApps）。作为初创企业的理想的智能云平台，微软将继续与我们的合作伙伴和区域生态系统合作，为亚洲初创企业提供技术和资源，使他们有能力进行创新，并最终获得成功。”