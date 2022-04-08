特斯拉 2022 年第一季度的全球产销业绩并没有让人失望。交付量达到另一个季度记录，而产量接近创纪录水平。考虑到全球经济尤其是汽车行业的挑战，这是一个了不起的成就。

特斯拉在第一季度的整体电动汽车产量同比增长约 69%，达到 305,407 辆，仅比2021 年第四季度创下的 305,407 辆的记录低几百辆。最大的份额落在 Model 3/Model Y 上——超过 291,000 辆。另一个好消息是，更新后的 Model S/Model X 的产量与第四季度相比进一步增加。

初步销售结果（客户交付）达到创纪录的 310,048 辆（同比增长 68%）。Model 3/Y 达到了历史记录，而 Model S/X 相对往年水平也得到提升。

2022 年第一季度（同比变化）



总产量：305,407（增长 69%） Model 3/Y 产量：291,189 辆（增长 61%） Model S/X 产量：14,218 辆（对比 0 辆）

总交付量：310,048（增长 68%） Model 3/Y 交付量：295,324 辆（增长 62%） Model S/X 交付量：14,724 辆（增长 625%）



考虑到特斯拉已经在德国和得克萨斯州的两家新工厂生产特斯拉 Model Y，第二季度和接下来的几个季度也很可能会带来新的记录。