Genesis 将于 4 月 21 日至 23 日在伦敦皇家医院 (Royal Hospital Chelsea) 推出其首款基于电动平台的专用汽车，届时 GV60 将于 4 月 21 日至 23 日在伦敦私人沙龙首次亮相，作为为期三天的豪华汽车盛会的颜值当担。GV60 基于 Genesis 树立客户服务新标准的理念，结合豪华设计，以时尚、运动型双门跨界多功能车的形式提供高性能电动汽车的技术。

作为新兴品牌阵容中的新车型，GV60 借鉴了 Genesis 的 “运动优雅” 设计语言，真正让竞争对手脱颖而出。该车在欧洲的首次亮相将成为首届伦敦私人沙龙的合适起点，该沙龙有望成为首都今年必须参加的汽车盛会。

自 2015 年推出后，Genesis 已在短期内确立了自己在高端市场中的替代品地位。其首款电动汽车 Genesis Electrified G80 于去年发布，GV60 使用专用的全电动平台，彰显了该品牌对可持续发展和奢华的承诺。Genesis 今年将在欧洲共推出三款电动汽车。Genesis GV60 提供三种型号：后轮驱动型号、全轮驱动型号和全轮驱动性能型号。每种型号均配备 77.4kWh 电池，只需 18 分钟即可将电量从 10% 充电至 80%。RWD 车型每次充电的最大续航里程为 451 公里。