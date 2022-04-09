Valmet Automotive 已与德国科技公司 Sono Motors 签署了一份具有约束力的太阳能电动汽车制造条款清单。此次合作包括制造 Sion 车型，这是一款全集成太阳能电池的电动汽车，为期 7 年。生产计划于 2023 年下半年在芬兰 Uusikaupunki 开始。Sono Motors 和 Valmet Automotive 已同意，从 2023 年起，Valmet Automotive 将在 7 年内提供生产 257,000 辆汽车的能力。目标是使用 100% 的可再生能源将产量提高到每年约 43,000 辆。

Sion 太阳能电动汽车 (SEV) 是一款全电动汽车，其顶部由 456 个集成太阳能半电池组成，可在短途旅行中实现自给自足。太阳能电池产生的能量将使 Sion 的 54 kWh LFP 电池的估计续航里程为 305 公里，平均每周增加 112 公里（最多 245 公里）。

双向充电技术补充了汽车的太阳能集成，旨在将 Sion 变成一个可持续的轮式发电厂，能够为电子设备、家用或其他输出功率高达 11 kW 的电动汽车供电。

“此次合作标志着将 Sion 交付给我们不断发展的社区的又一个里程碑。我们深信，与如此可靠且经验丰富的合作伙伴合作，将 Sion 带到街头，同时确保高质量标准。我们重视 Valmet Automotive 在制造高档汽车方面的经验及其在电动汽车方面的良好业绩，” Sono Motors 首席执行官兼联合创始人 Laurin Hahn 说。

Valmet Automotive 在其战略中专注于电动汽车和可持续发展，与 Sono Motors 的合作完美地实现了这些目标。Valmet Automotive 是 EV 的先驱，2009 年推出了第一辆 EV。与 Sono Motors 的合作将进一步扩展 Valmet Automotive 在 EV 制造方面的专业知识和能力。

“与 Sono Motors 的合作与 Valmet Automotive 的战略、能力和可持续发展方式完美契合。凭借创新的太阳能电动 Sion，我们正在将我们的全电动汽车制造扩展到新的新水平。我们期待支持 Sono Motors 实现其在太阳能电动汽车领域的目标，”Valmet 汽车公司首席执行官 Olaf Bongwald 说。

Sono Motors 公司成立于 2016 年。Sono Motors 是美国科技证券交易所纳斯达克上市公司 Sono Group NV 的子公司。Sono Motors 正在开发世界上第一款面向大众的太阳能电动汽车 (SEV) Sion。在强大消费者的支持下，Sono Motors 已通过 Sion 预付款积累了 16,800 多个预订。这些车辆将通过合同制造生产。Sono Motors 的专有太阳能技术经过精心设计，可实现远远超出 Sion 的各种车辆架构的集成和许可，例如公共汽车、拖车、卡车、露营车、火车和船只。