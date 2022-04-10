雷克萨斯继续缓缓推出其首款专用全电动汽车 RZ 450e，发布了第一张内部照片，并确认 4 月 20 日是它最终全面亮相的日子。您可能会觉得雷克萨斯 RZ 采用的方向盘是方形竞技款而不是普通方向盘很奇怪，但如果您记得丰田 bZ4X 在某些市场上也有这类设计，那就不足为奇了。在这之前，特斯拉也有类似设计。

这两辆车密切相关，它们的方向盘看起来几乎相同，除了不同的品牌标识。这表明雷克萨斯 RZ 450e 使用与丰田 bZ4X 相同的可变比率线控转向系统。提醒一下，配备可选 One Motion Grip 类方向盘控制的 bZ4X 车型取消了方向盘和前轮之间的机械联动，可根据驾驶员的意图精确调整轮胎角度。

据说这种解决方案驾驶更好，但需要一定的时间成本适应。此外，据说 One Motion Grip 可提供更大的腿部空间、更好的驾驶位置自由度以及进出的便利性。所有这些属性也应该适用于雷克萨斯 RZ，尽管汽车制造商没有说明这个方向盘是标准配置还是可选配置。

查看仪表板的其余部分，它明显不同于丰田中的仪表板，并且更注重驾驶员。由于面向驾驶员的中控台和仪表盘的焦点，驾驶舱的感觉更加倾向于主驾友好型。雷克萨斯尚未公布任何规格，但在较早的照片中，我们能够区分 RZ 背面的 DIRECT4 徽章，这款电动跨界车将配备新的 DIRECT4 AWD 双电机动力系统。

雷克萨斯在 2020 年底首次宣布 DIRECT4 技术时表示，全电动应用将配备两台电机，每台电机可产生 201 马力和 221 磅英尺（299 牛米）的扭矩。这就表明，RZ 450e 将比丰田 bZ4X 强大得多，后者在 AWD 下总共只有 215 马力和 248 lb-ft (336 Nm)。我们将在 4 月 20 日了解情况是否如此。