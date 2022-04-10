尽管半导体供应短缺和 COVID-19 限制影响了业务，汽车传统巨头梅赛德斯-奔驰集团公司在 1 月至 3 月季度的插电式混合动力和电池电动汽车销量达到 67,800 辆。品牌电动化步伐不断加快。在 EQA、EQS 和 EQC 车型的推动下，梅赛德斯-奔驰的纯电动 EQ 车型销量增长了两倍多 ，达到 21,900 辆（+210%）。

插电式混合动力汽车也以 45,900 辆 (+8%) 的销量创下第一季度的新纪录。总体而言，奔驰汽车 xEV（BEV，包括智能和插电式混合动力车）现在占新车销量的 15%。

在欧洲，梅赛德斯-奔驰 xEV 的交付量占总销量的 33%，而在英国，几乎每五分之一的新车销售都是电池电动汽车。

梅赛德斯-奔驰集团管理委员会成员、负责梅赛德斯-奔驰汽车营销和销售的 Britta Seeger 表示：“在充满挑战的第一季度，我们的纯电动汽车销量增长了两倍多，并取得了骄人的业绩。与我们的高端汽车细分市场相得益彰。所有细分市场对我们电动汽车的持续强劲需求证明客户渴望购买奔驰的电动汽车和插电式混合动力汽车。随着我们在 4 月 19 日推出新款 EQS SUV，进一步加快了转型。”