比亚迪发布汉家族产品全新阵容。其中，汉 EV 创世版以纯电轿车引领者姿态领创 715km 续航里程，汉 EV 千山翠限量版特殊配色打造运动潮奢典范，汉 DM-i 可油可电、开启中大型轿车 “4.2L 亏电油耗+1300km 综合续航” 新时代，汉 DM-p 更以颠覆性能缔造中大型轿车 “3.7s 零百加速+5.2L 亏电油耗” 的硬核实力新高度。

此次，产品实力全面进阶的汉家族 4 款车型，综合补贴后售价区间为 21.58-32.98 万元，同时为用户准备了 2 大无忧购车政策、1 大无忧用车保障、5 大专属贵宾服务、5 大智联在线服务等多重购车礼遇。

此外，比亚迪汉家族更带来了 4 幅 NFT 数字典藏画作，其中 3 幅画作限上市发布会抖音直播间前 999 名预约互动用户领取，最后一幅则专属于前 2022 名预定汉 EV 千山翠限量版的用户。该系列 NFT 画作基于比亚迪汉月球基地主题，并结合最新汉产品矩阵创作而来，极具科幻属性与收藏价值。此举是自去年比亚迪汉向 5G 丹拿升级包的首批用户送出《China-汉》NFT 限量音乐典藏之后，比亚迪再次尝试用极具科技感的全新沟通方式，为粉丝和用户带来沉浸式的交互体验。

作为中国新能源品牌，比亚迪设计师始终坚持将传统文化融入设计之中。汉家族由比亚迪全球设计总监沃尔夫冈·艾格领衔倾力打造，延续了 “龙颜美学” 设计，在前脸、尾灯及整车设计上均做了深入的细节雕琢，整体更具时尚和运动气息，展现出了全新一代龙颜旗舰轿跑的优雅姿态。

四款车型均延续了比亚迪 “Dragon Face” 家族式设计语言，前脸采用钢琴黑运动套件，打造出极强的运动感和体量感。其中汉 DM-i 和汉 DM-p 的前脸更进一步加入了跑车化的设计，两片竖立起来的龙鳍、前格栅独特的钻石般龙鳞亮面、标志性的大嘴设计，让整车在性能得到提升之余更显优雅。

同时，汉家族尾灯换用全新的贯穿式中国结尾灯设计，点亮效果犹如艺术品一般，将中式文化的精髓发挥得淋漓尽致。在整车的造型方面，四款车型的设计及线条铺设都更加简洁、圆润、大气，通过精准的高光控制，让光影在曲面上自由流动，简约灵动之余还十分富有肌肉感。

内饰方面，比亚迪全球内饰设计总监米开勒·帕加内蒂以顶级手笔针对汉进行了全面升级，环抱式品格内饰设计语言，提取古建筑中 “品” 字型排布方式，加之多样化龙元素细节，既为用户带来了强烈的中华文化认同感，更诠释了中式旗舰轿车的摩登精神。并且，汉家族内饰新增一体式运动座椅可选，将优雅与运动感完美地融合在一起，同时充满热烈而又沉静的艺术气息的凝夜紫碳纤维内饰也支持更多车型进行选装。

除此之外，汉 EV 千山翠限量版设计堪称惊艳，千山翠取自程俱《三峰草堂》中 “雨洗千山翠欲浮，稻畦松涧已争流”。集传承、融合、创新之大成，于中国山水点翠绘画的翠青色调意境中汲取灵感，浓郁深邃的冷翠青色中泛着璀璨细闪，让人仿佛置身于层层叠叠的起伏山峦中，满眼尽是浓淡相宜的翠色。在光照下细看，其色彩在苍颜古翠的高冷中更有些许灵动，晶莹璀璨，不失低调奢华。

与此同时，汉 EV 千山翠限量版还搭配了一系列专属外观内饰运动套件与高冷配色相得益彰，碳黑轮毂、熏黑前后大灯、高性能石绿四活塞定钳 (前)、绿色的碳纤维材料等，内外相呼应使得整车更具型格。配置上，汉 EV 千山翠限量版还配备了智能香氛功能，提供三种香型可选，分别是茶卡（矿香）、天山（木香）、长安（花香），出香浓度可调，让驾乘者尽享优雅的用车生活。

汉家族集比亚迪领先技术之大成，依托刀片电池、DM-i 超级混动、DM-p 等重大技术突破，搭载包括 EV、DM-i、DM-p 三套动力系统，实现了性能与效能的完美融合，以满足不同消费人群的需求。

性能方面，汉 EV 创世版系统综合最大扭矩高达 700N·m，造就了超越众多 V10 发动机的性能表现，零百加速只需 3.9s。续航表现上，在宽温域高效热泵空调、电池直冷直热技术的加持下，汉 EV 创世版 CLTC 续航高达 715km。充电速率上，汉 EV 创世版更具备充电 10 分钟续航最长增加 150km、30 分钟完成从 30%~80% 充电的超强快充能力，重新定义了纯电轿车市场的价值标杆。

汉 DM-i 由超级混动技术赋能，兼具 “快、省、静、顺、绿” 五大优势。其搭载了热效率高达 40.12% 的骁云-插混专用涡轮增压 1.5Ti 高效发动机、EHS 电混系统、DM-i 超级混动专用功率型刀片电池等核心零部件，颠覆了传统以油为主的混动技术架构，可油可电，NEDC 百公里亏电油耗低至 4.2L，NEDC 综合续航里程最高可达 1300km，同时零百加速只需 7.9s，满足了用户对极致效能的追求。与此同时，汉 DM-i 顶配车型具有 NEDC 242km 超长纯电续航，配合 80kW 安全升压快充，更是共同开创了旗舰插混轿车的新体验。

汉 DM-p 在性能上更是刷新了比亚迪的新高度，在发动机之外搭载了综合最大功率 360kW，最大扭矩 675N·m 的前后双电机，零百加速 3.7s，与汉 EV 四驱版一同位列 “零百加速三秒俱乐部”；并且其 NEDC 百公里亏电油耗仅需 5.2L、NEDC 纯电续航高达 202km，可谓性能与效能兼备。

驾控方面，汉家族底盘由前奔驰底盘专家汉斯·柯克专属调校，四驱版车型搭载了 DiSus-C 智能电控主动悬架和超级智能电四驱，车辆可以实现毫秒级响应，同时结合中国多样复杂的路况，把握操控性和舒适性的黄金平衡点，整体营造出的德系高级底盘质感十分到位。

两大配置赋予科技温度，比亚迪汉重塑智能座舱体验

智能化方面，汉家族同样进行了全面升级，其搭载的 DiPilot 智能驾驶辅助系统，最高配备 24 个感知元件，增加了高速道路驾驶辅助、紧急车道保持辅助、智慧礼让等功能，辅助驾驶水平大幅提升。

同时，汉家族新车标配 DiLink 4.0(5G) 智能网联系统，包括 5G 速联、双频定位等功能，除汉 DM-i 121KM 尊贵型外全系更搭载了 HiFi 级定制丹拿音响，同时支持整车 OTA 远程升级，打造出了一个 “更智能、更高效、更人性” 的无限畅享智能座舱，为用户解锁更多用车场景，让用户充分享受比亚迪 DiLink 带来的潮酷智趣生活，以满满的科技感为自驾旅途增添无限乐趣。

由内而外安全铺设，比亚迪汉缔造安全标杆价值

比亚迪汉基于 “全面均衡领先、全生命周期安全” 的开发理念打造，安全基因与生俱来。汉家族安全配置再度进阶，全系标配刀片电池，高分通关中保研、C-NCAP 两大碰撞测试，并采用 “婴儿级” 涂装清新工艺，由内而外全方面提升了安全性能。

并且，汉家族主动安全也再上新高度，新增 W-HUD 抬头显示，相比业内 HUD 系统，拥有更大成像尺寸及更大亮度，能显著提升行车安全性，而 DMS 驾驶员监测（含疲劳及注意力监测）的加入，也将时刻为驾乘安全保驾护航。