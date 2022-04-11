梅赛德斯-奔驰的目标是成为电动驾驶和车辆软件的领导者。为了加速这一发展，该公司已在辛德芬根梅赛德斯技术中心 (MTC) 的电气软件中心投资超过 2 亿欧元。这样一来，众多的软件、硬件、系统集成和测试功能都集中在一个屋檐下。通过这一步，梅赛德斯-奔驰正在加强其跨职能协作的方式。

Electric Software Hub 加速了梅赛德斯-奔驰的转型。这就是公司战略支柱的体现：“在电动驱动和汽车软件方面处于领先地位”。从 2025 年开始，所有新的车辆架构都将完全是电动的。梅赛德斯-奔驰在车辆软件方面采取整体方法，从基础研发到软件编码。目前仅在辛德芬根就为软件开发人员创造了大约 1,000 个新工作岗位。全球研发网络目前正在增加多达 2,000 个工作岗位。电气软件中心汇集了梅赛德斯-奔驰未来的两个关键战略主题，并加强了辛德芬根工厂作为中心开发和认证中心的作用。为此，公司已投资超过 2 亿欧元。

随着数字化程度的提高，车辆中的控制单元承担着越来越复杂的任务——从信息娱乐和驾驶辅助系统到电力驱动。因此，所有组件的集成变得越来越重要。这个过程非常复杂。当车辆开发不再在某个时间点完成时，情况就更是如此。客户手中的汽车也会收到持续的软件更新，包括新的和改进的功能。Electric Software Hub 在这个全新的汽车世界中具有决定性的优势：来自 19 个跨职能部门的约 1,100 名专家比以往任何时候都更加紧密地合作。连同数字测试程序的扩展，这提高了集成过程的速度和质量。在一栋建筑中学科的紧密联系使电气软件中心与众不同。它代表最好的同步工程和无缝集成。

新大楼有 753,474 平方英尺的空间，分布在八个楼层。Electric Software Hub 的内部反映了车辆开发的整个电气/电子集成过程。员工确保在研发过程中创建的所有硬件和软件组件都能完美运行并无缝交互。从上到下——从代码到产品——软件和硬件越来越深入到车辆中，直到它们被集成到较低空间的车辆原型中。在此阶段，将与全球汽车工厂进行深入交流，以便将新的开发成果最佳地转移到批量生产中。